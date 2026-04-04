domingo 5  de  abril 2026
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Aitana se sincera sobre relación con Yatra en el confesionario de Rosalía

La noche del 3 de abril, Aitana sorprendió a los asistentes del Movistar Arena al aparecer en el Confesionario y abordar detalles de su relación con el colombiano

Aitana y Sebastián Yatra en el video de Akureyri.

Aitana y Sebastián Yatra en el video de "Akureyri".

Captura de pantalla/Youtube/Aitana
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La residencia de Rosalía en Madrid ha estado marcada por el icónico Confesionario, un espacio en el que la artista catalana invita a famosos para que se sinceren sobre alguna relación pasada. La dinámica se suscita previo a que la Motomami recite La Perla.

La noche del 3 de abril, Aitana sorprendió a los asistentes del Movistar Arena al aparecer en el viral momento y abordar cómo la prensa la vincula sentimentalmente a un sinfín de celebridades, así como también abordó algunas dinámicas de su relación con el cantautor colombiano Sebastián Yatra.

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"¿Esto va a salir en alguna parte?”, preguntó a Rosalía. "Pues entonces tengo varias cosas que contar", continuó Aitana entre risas.

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Entonces, la española comenzó a compartir detalles de una relación pasada bastante mediática. Aunque no dio nombre, los seguidores de ambas artistas sabían a quién hacía referencia.

"Fue muy bueno — malo no fue –, pero llegó un punto en el que no sabía lo que estaba pasando. Cuando íbamos a hacer un año me dijo: ‘A partir del año puedo ser infiel’. Y yo dije: ‘Bueno, por lo menos es sincero’”, comentó la intérprete de Mon Amour.

A lo que Rosalía dijo: “Sabía que él mismo tenía caducidad”.

"Qué vergüenza"

Aitana continuó explicando que pese a las red flags que comenzaron a presentarse, ella quiso darle una oportunidad.

"El problema es que a veces vuelves a caer… lo intentas otra vez. A los meses me dio por volver a intentarlo, pero entonces salieron esas declaraciones”, haciendo referencia a una entrevista en la que Yatra manifestó que al año de una relación no sabría cómo evitar ser infiel.

"Ahí se quedó todo… un poco triste, la verdad. Cuando salió eso pensé: ‘Qué vergüenza’", manifestó.

Fue entonces cuando Rosalía unió las pistas y dijo: “¿Será uno que hizo una maniobra de marketing diciendo algo de mí?... Es que lo sabía. Tengo que confesar otra cosa aquí: me pidió disculpas y no se lo perdoné, perdón", dijo luego que Aitana confirmara su duda.

En el pasado se viralizó un video en el que Sebastián comentaba en una cámara escondida que el romance entre Rosalía y Rauw Alejandro se trataba de marketing.

Tras concluir el momento, los asistentes compartieron el Confesionario en redes sociales donde se viralizó rápidamente e internautas están vinculando lo dicho por Aitana con distintos momentos de Yatra.

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