Descubre lo que ofrece Walt Disney World en otoño

Para dar pie a la temporada, del 5 de agosto al 1 de noviembre, Magic Kingdom Park se transforma en un paraíso otoñal, lleno de colores vibrantes, enormes calabazas, simpáticos espantapájaros y mucho más.

Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party

Magic Kingdom Park ofrece una fascinante experiencia en Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party, un evento que se estará desarrollando hasta el 31 de octubre, en noches específicas, desde las 7:00 p.m. hasta la medianoche. En esta singular experiencia, los asistentes podrán disfrutar de deliciosos dulces espeluznantes.

La fiesta también cuenta con fotografías con Mickey Mouse en Town Square y Minnie Mouse en Storybook Circus, con sus nuevos atuendos inspirados en telarañas color neón.

Durante el evento, podrán recorrer Magic Kingdom Park y encontrarse a algunos de los enemigos favoritos, quienes invitarán a los participantes a liberar a su villano interior en una fiesta inspirada en Descendants: The Rise of Red, que se llevará a cabo en el Rockettower Plaza Stage en Tomorrowland.

Los visitantes también podrán ser parte del tradicional Dulce o Truco de Halloween con disfraces alegres y no tan aterradores.

Igualmente, se confirmó el regreso de Mickey’s Boo-To-You Halloween Parade, que se presentará a las 8:15 pm, el espectáculo de fuegos artificiales Disney’s Not-So-Spooky Spectacular presentado por Jack Skellington, y el Hocus Pocus Villain Spelltacular.

EPCOT International Food & Wine Festival 2024

La degustación culinaria mundial es una nueva aventura que podrás disfrutar en el EPCOT International Food & Wine Festival 2024 presented by CORKCICLE del 29 de agosto al 23 de noviembre.

Prepárate para saborear la oferta gastronómica de más de 30 Global Marketplaces alrededor de EPCOT, incluyendo los favoritos que regresan como The Fry Basket, Flavors from Fire, Canadá, India y España.

Igualmente, destacan opciones como Emile’s Fromage Montage, una delicia para los amantes del queso; o Remy’s Ratatouille Hide & Squeak guiará a los niños de todas las edades en una deliciosa búsqueda del tesoro por todo el festival.

Los visitantes pueden adquirir un mapa y calcomanías en las ubicaciones selectas de mercancía del festival y luego explorar EPCOT para encontrar estatuas de Remy que coincidan con sus calcomanías en el mapa. Una vez que completen su búsqueda, los visitantes pueden regresar su mapa a los lugares de canje en el parque para recibir un recuerdo del festival.

El festival también dará la bienvenida a la popular serie de conciertos Eat to the Beat presented by Florida Blue en el America Gardens Theatre, con presentaciones de Yellowcard, The Wanted y David Archuletta, los favoritos de casa como Hanson, Tiffany y Boyz II Men, así como artistas latinos como Luis Figueroa, Mau y Ricky y Jesse &Joy.

Compras en Disney Springs

A partir del 9 de septiembre, los visitantes en Disney Springs pueden experimentar la divertida fiesta de otoño con deliciosas golosinas, mercancía de temporada y entretenimiento espeluznante.

Goofy’s Candy Co., The Ganachery y Amorette’s Patisserie se encuentran entre los diferentes lugares donde los visitantes podrán disfrutar de golosinas de temporada.

En World of Disney los compradores pueden descubrir una escalofriante variedad de artículos imprescindibles de Halloween con temática de Disney.

El grupo a capella Squad Ghouls se presentará todos los sábados de octubre en el Advent Health Waterside Stage.

Los Zombi Drummers y los Skeleton Stiltwalkers recorrerán Town Center todos los viernes, sábados y domingos de octubre.

Disney Wine & Dine Half-Marathon Weekend

El Disney Wine & Dine Half Marathon Weekend celebrará su 15° aniversario y se llevará a cabo del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2024.

Miles de corredores participarán en los 5K, 10K, medio maratón, Disney Two Course Challenge (10K y medio maratón) y el Post-Race Party en Walt Disney World Resort.

El evento también incluye el run Disney Health & Fitness Expoen ESPN Wide World of SportsComplex, con mercancía deportiva especial. Los participantes tendrán la oportunidad de correr por los parques Disney, disfrutar de espectáculos de talla mundial y ganar medallas exclusivas.