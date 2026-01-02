Will Smith enfrenta demanda por presunto acoso sexual y despido injustificado

El actor y rapero estadounidense Will Smith actúa en el escenario durante el festival "Cabaret Vert" en Charleville-Mézières el 17 de agosto de 2025.

MIAMI.- Una nueva controversia envuelve a Will Smith. El rapero y actor ha sido demandado por el violinista Brian King Joseph, quien lo acusa a él y a su compañía, Treyball Studios Management, Inc., de acoso sexual , despido injustificado y represalias. La querella fue presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Según información de TMZ , el músico señala en los documentos que conoció al protagonista de En Busca de la Felicidad en noviembre de 2024, cuando un grupo de artistas lo recomendaron para una oportunidad profesional: grabar junto a Smith parte del álbum Based on a True Story.

Joseph dice que fue a la casa de Smith y mostró su talento y posteriormente le invitaron a unirse a la gira homónima.

Sin embargo, en la demanda el violinista señala que en marzo de 2025 tenían previsto tocar en Las Vegas, pero tras registrarse en un hotel las cosas cambiaron.

"En algún momento, afirma Joseph, encontró evidencia de que un intruso había accedido a su habitación. Joseph dice que la evidencia incluía una nota escrita que decía: 'Brian, volveré... solo nosotros', que estaba firmada por Stone F junto con un dibujo en forma de corazón", reseña TMZ.

El demandante también expone que encontró: "toallitas húmedas, una botella de cerveza, una mochila roja, un frasco de medicamento contra el VIH con el nombre de otra persona, un pendiente y documentos de alta hospitalaria pertenecientes a una persona desconocida", agrega el portal.

Reacciones

Brian King Joseph alegó en la demanda que temía que un individuo desconocido regresara a su habitación para participar en actos sexuales.

En medio del temor, habló con el equipo de seguridad del hotel. Sin embargo, miembros del equipo de Smith lo confrontaron, reclamándole sobre la denuncia y acusándolo de mentir sobre el presunto allanamiento, y poco después fue despedido de la gira.

Según la denuncia, otro violinista fue supuestamente contratado para ocupar el mismo puesto en la gira.

El músico expone en la demanda que el suceso le causó grave angustia emocional, pérdidas económicas, daño a su reputación, trastorno de estrés postraumático y otras enfermedades mentales como resultado del despido.

El abogado de Will Smith, Allen B. Grodsky, emitió un comunicado en el que niega las acusaciones.

"Las acusaciones del Sr. Joseph sobre mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes. Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales a nuestro alcance para abordar estas acusaciones y asegurar que se esclarezca la verdad".