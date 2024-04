Desmienten rumores sobre romance entre William Levy y Samadhi Zendejas

Según lo reseñado por la revista Univisión, fue el 28 de junio de 2023 cuando la periodista Mandy Fridmann dijo que fuentes cercana a ambos intérpretes habían asegurado que estaban iniciando una relación. "Que Samadhi estaría súper enamorada de William, aunque él desde el primer día, le habría dejado claro que no buscaba tener una relación con 'título' de algo", comentó al portal Las Top News.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por S A M A D H I Z E N D E J A S (@samadhiza)

Igualmente, la comunicadora señaló que Zendejas estaba preocupada porque conocía el historial de Levy y todos los rumores que giraban en torno a él sobre sus coqueteos con coestrellas tras culminar las grabaciones.

Sin embargo, ante los rumores, Levy se pronunció en redes sociales para desmentir las acusaciones.

"Mi gente, solo por acá después de ver tantas cosas por ahí sin saber mi verdad. yo estoy solo, créanme, tengo más de una razón para estarlo. Del futuro no sé, por ahora enfocado en mis hijos y mi carrera. Se les quiere".

Entre agosto y octubre del 2023, fueron constantes las publicaciones de la actriz junto a William.

Las especulaciones se aplacaron cuando William y Elizabeth retomaron su vida en pareja junto a sus dos hijos Christopher, de 18 años; y Kailey, de 14.

Causa de la ruptura

En la reveladora entrevista a HOLA! USA, Gutiérrez no quiso dar detalles del porqué la relación había terminado tras más de dos décadas juntos. "Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente".

Esto avivó nuevamente los rumores hacia Samadhi, quien el 7 de abril había hecho una publicación en redes en la que se veía a Levy cantando.

No obstante, en el programa Hoy, Sebastián Resendiz dijo que una fuente cercana a la actriz le aseguró que el video es viejo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por S A M A D H I Z E N D E J A S (@samadhiza)

Posteriormente, People en Español reseñó que alguien del entorno del cubano declaró que William Levy y Samadhi Zendejas no están juntos. "No está con Samadhi. No tienen una relación. Desde que se terminó la novela, no se ven", afirmó la fuente.

Hasta el momento, Samadhi Zendejas no se ha pronunciado al respecto.

Por su parte, William Levy no ha emitido un comunicado o hecho alguna declaración pública, pero sí reapareció en redes sociales con una fotografía en la que se le ve serio y acompaña con un contundente mensaje: "It’s a matter of time …" (Es cuestión de tiempo).