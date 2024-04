Elizabeth Gutiérrez confirma separación de William Levy

"Siempre aposté por mi relación. Amé a William y creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida. Como siempre apostaba y quería mostrarnos como éramos, porque de esos momentos vivimos muchos durante los 20 años que estuvimos juntos. Actualmente no estamos juntos", dijo secando sus lágrimas.

La modelo de 45 años explicó que la decisión no fue tomada por falta de amor, o al menos no de su parte. Simplemente, ambos están centrados en objetivos diferentes que los fueron distanciando en su relación. "Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente".

En este sentido, Gutiérrez señaló que su deseo siempre ha sido ver a Levy feliz y lo mantiene aunque ya no estén juntos.

"Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz. De eso me enamoré, de su sonrisa... siempre lo quiero ver sonriendo. Pero creo que, no sé, hay cosas que si no cambian, tú tienes que cambiar. Y esa fue la opción que tuve que tomar", manifestó.

¿Ruptura definitiva?

No es la primera vez que William y Elizabeth acaparan los titulares sobre la crisis en su romance. Sin embargo, a finales de 2023, la pareja parecía estar dándose una nueva oportunidad y derrocharon amor en España, donde Levy se encontraba filmando una serie.

En redes sociales se mantuvieron las publicaciones juntos, donde la felicidad parecía mantenerse siempre presente. Y en año nuevo, una postal familiar evidenció que habían celebrado la llegada del 2024 juntos con la esperanza de seguir así en los días venideros.

Sin embargo, en el primer trimestre del año, los rumores sobre una presunta separación comenzaron a llamar la atención de sus seguidores y la prensa. Los mismos se alimentaron con algunas publicaciones de ambos en redes sociales que parecían indicar que en efecto atravesaban otra crisis de pareja.

Previo a que HOLA! USA publicara la reveladora entrevista, una fuente había asegurado a People en Español que habían terminado y que la separación era definitiva.

Sobre esta interrogante, Gutiérrez también habló: "Yo no soy la que decido... Yo estoy dejando que Dios escriba mi historia como siempre lo he dejado, que Él escriba mi historia. Siento, de verdad, que en ese momento estoy en medio del océano y estoy sobreviviendo".

La actriz señaló que desde hace un par de meses ya no están juntos.

La decisión y el impacto en la familia

Elizabeth, quien también señaló que está retomando su carrera tras años de dedicación a su familia, explicó que sus hijos están tranquilos con la decisión de sus padres y señaló que como padres ambos les demuestran su amor y están presente siempre para ellos.

"Mis hijos están en paz, porque obviamente, William es un excelente padre y el amor de ambos no les hace falta, así que ellos están bien y van a estar bien. Obviamente, no era lo ideal, creo que para ninguno de nosotros, pero las cosas pasan y hay que seguir adelante".

Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez llega a los Premios Billboard de la Música Latina el jueves 23 de septiembre de 2021 en el Watsco Center en Coral Gables, Florida. AP/Marta Lavandier

En este sentido, la actriz prefirió no profundizar en los detalles de cómo ella y Levy han abordado la situación ni cuál fue la causa que detonó esta decisión.

Lo que sí dejó claro es que en medio de los constantes rumores sobre infidelidades por parte de él o malos tratos hacia ella, este paso no se ha basado en chismes o reportes de la prensa sino en sus experiencias y en las cosas que ambos saben que han vivido y enfrentado.

"Mi decisión fue basada en lo que yo sé, lo que sabemos los dos, y no era cuando la gente quería que yo tomara una decisión o no la tomara, o nunca me dejé llevar por nadie, ni siquiera mi familia. O sea, mi familia nunca me dijo que tomara una decisión ni mis amistades. Todo el mundo apostaba por nuestra familia. Mis decisiones son solas. Yo las tomo, yo sé cuándo y por eso creo que tal vez me ven en paz, feliz, porque sé que no pude dar más, di todo".