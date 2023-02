Despiden a presentador por divulgar noticias sin verificar

En enero se vio obligada a abrir una investigación interna al ser revelado en otros medios de comunicación que M'Barki había leído ante las cámaras supuestas informaciones que le habían sido comunicadas por fuentes alternativas, sobre oligarcas rusos, Catar o la situación en el Sáhara occidental.

"Esas investigaciones permitieron identificar varios fragmentos, entre 2021 y 2022, que fueron difundidos sin respetar los protocolos de validación editoriales", explicó la emisora.

"Esas faltas son responsabilidad única del periodista, que no respetó las reglas en vigor en el seno de la redacción", añadió el texto del director general de la cadena Bfmtv, Marc-Olivier Fogiel.

El mensaje asegura que este caso aislado no refleja en absoluto el trabajo excepcional y riguroso ejercido... por los 250 periodistas de Bfmtv.

El sitio internet Politico, que había revelado el caso, interrogó a principios de febrero a M'Barki, que dejó de aparecer en pantalla el 11 de enero.

M'Barki reconoció a Politico que había utilizado informaciones provenientes de informadores que no siguieron forzosamente el curso habitual de la redacción. "Todas ellas eran reales y verificadas", aseguró. "No descarto nada, a lo mejor me han engañado, pero no lo pensé en su momento", reconoció el periodista.

Después de este escándalo, un colectivo de periodistas, Forbidden Stories, reveló que una pequeña firma israelí había protagonizado una vasta empresa de desinformación en el mundo entero, que estaría en relación con este caso.

