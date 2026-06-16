Destruyen geoglifo prehispánico de más de 1.000 años en Perú

Esta imagen, distribuida por el Ministerio de Cultura de La Libertad, Perú, el 15 de junio de 2026, muestra a policías y especialistas cerca del geoglifo prehispánico, de más de 1.000 años de antigüedad, conocido como la Triple Espiral, ubicado en el distrito de Laredo, en la región de La Libertad, a unos 560 km al norte de Lima.

LIMA.- Un geoglifo prehispánico de más de 1.000 años de antigüedad, vinculado al culto del agua, fue destruido en su totalidad por invasores de tierras tras haber sido desalojados de un área arqueológica en el norte de Perú, informó este lunes el gobierno.

La figura afectada, conocida como 'El Triple Espiral', se ubicaba en el distrito de Laredo en la región La Libertad, a unos 560 kms al norte de Lima sobre la costa peruana.

"La secuencia de los hechos permite presumir que este atentado constituiría una represalia contra las acciones de recuperación y defensa del patrimonio cultural ejecutadas por el estado", indicó el ministerio de Cultura en un comunicado.

La dimensión del geoglifo superaba los 20 metros de largo por seis metros de ancho, y guardaba similitudes con los de Nasca, en la costa sur de Perú.

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La autoridad cultural expresó en un comunicado "su más enérgico rechazo y condena por la destrucción total del geoglifo", que era un testimonio de las sociedades prehispánicas que habitaron la región.

Según la policía y funcionarios del ministerio, el geoglifo fue borrado de manera intencional, mediante la remoción del terreno por parte de traficantes de terreno del área arqueológica.

El Triple Espiraal se hallaba en una zona arqueológica estatal conocida como Quebrada Santo Domingo, de 1500 hectáreas, donde se conservan evidencias de ocupación humana desde hace unos 11.000 años hasta el siglo XV.

La destrucción ocurre pocos días después de una intervención realizada por la policía para retirar construcciones ilegales levantadas cerca del monumento arqueológico, según la prensa.

FUENTE: AFP