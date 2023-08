Develan avance de serie "Secretos de las indomables"

"Resulta que estábamos en una discoteca y estaba Luis Miguel... y Luis Miguel estaba con esta muñeca (Patricia Manterola). Yo no venía sola, yo venía con La Chica Dorada... entonces, dije: 'ay, ahí está Micky. Vamos a saludarlo'... me jalonean (y me preguntan): '¿a dónde vas?'... mira con quien está sentado, y yo: 'con la Manterola'", reveló la mexicana Yuri en el avance.

Con 10 episodios Secretos de las indomables, el spin-off de la serie Secretos de villanas, cuenta con seis personalidades latinas conocidas por su espíritu indomable: Yuri, Ninel Conde, Alicia Machado, Patricia Manterola, Amara "La Negra" y Zuleyka Rivera. En la serie, las seis estrellas icónicas del mundo del entretenimiento se van de vacaciones juntas a Tulum, México, y comparten experiencias y momentos inesperados en una casa. Durante la producción, se revelan muchos de los secretos que las han convertido en las reconocidas indomables que son hoy en día.

"Canela Media tiene como objetivo ofrecer a nuestro público latino entretenimiento con formatos únicos y las celebridades más conocidas como nunca las han visto", dijo en un comunicado Isabel Rafferty Zavala, CEO y fundadora de Canela Media. "Así lo hicimos con la exitosa serie Secretos de villanas, la cual regresa este año con una segunda temporada y ahora con el próximo estreno de la nueva y emocionante serie Secretos de las indomables con este grupo de mujeres icónicas".

Cada una de las indomables trae una personalidad única y experiencias que hacen imposible predecir todo lo que hacen cuando estén las seis juntas de vacaciones en Tulum. Hay momentos de risas y llantos, de drama y reconciliación, alianzas que se formar y se rompen, viejas heridas que salen al aire y se formar nuevas amistades.

La serie es producida por Canela Media en asociación con Enrique Sapene y Rubén Consuegra, de River Waves Productions, quienes también produjeron Secretos de villanas. La campaña de promoción está con el respaldo de la dirección creativa de Alexis Gabriel, director creativo de Canela Media, y Oswald Méndez, director creativo de mercadeo de Canela Media. Con la fotografía de Michael Schwartz, de Copious Management, y la dirección de video de Charlie Nelson, de la compañía We Want to Film, las seis artistas cuentan con el estilismo de Steven Lassalle.

Secretos de las indomables se puede ver gratis a partir del 17 de agosto al descargar la aplicación de Canela.TV.

Para más información, visite el portal www.CanelaMedia.com.

FUENTE: REDACCIÓN