La serie "Secretos de las indomables" llega a Canela TV

"Canela Media tiene como objetivo ofrecer a nuestro público latino entretenimiento con formatos únicos y las celebridades más conocidas como nunca las han visto", dijo Isabel Rafferty Zavala, CEO y fundadora de Canela Media. "Así lo hicimos con la exitosa serie Secretos de villanas, la cual regresa este año con una segunda temporada y ahora con el próximo estreno de la nueva y emocionante serie Secretos de las indomables con este grupo de mujeres icónicas".

Cada una de las indomables trae una personalidad única y experiencias que hacen imposible predecir todo lo que harán cuando estén las seis juntas de vacaciones en Tulum. Habrá momentos de risas y llantos, de drama y reconciliación, alianzas que se formarán y se romperán, viejas heridas que saldrán al aire y se formarán nuevas amistades. Será una experiencia inolvidable tanto para las indomables como para la audiencia, que se sentirá como si formara parte de la experiencia.

La serie es producida por Canela Media en asociación con Enrique Sapene y Rubén Consuegra, de River Waves Productions, quienes también produjeron Secretos de villanas. La campaña de promoción está con el respaldo de la dirección creativa de Alexis Gabriel, director creativo de Canela Media, y Oswald Méndez, director creativo de mercadeo de Canela Media. Con la fotografía de Michael Schwartz, de Copious Management, y la dirección de video de Charlie Nelson, de la compañía We Want to Film, las seis artistas cuentan con el estilismo de Steven Lassalle.

Secretos de las indomables se puede ver gratis a partir del 17 de agosto al descargar la aplicación de Canela.TV.

Para más información, visite el portal www.CanelaMedia.com.

FUENTE: REDACCIÓN