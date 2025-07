Develan la causa de muerte del actor Julian McMahon

Julian McMahon asiste al estreno de "The Surfer" en el Festival de Cine y Televisión SXSW 2025, en el Teatro ZACH el 10 de marzo de 2025 en Austin, Texas.

El viernes 4 de julio, Kelly Paniagua, esposa del protagonista de Nip/Tuck y Charmed, confirmó el deceso del Julian tras una batalla privada contra la enfermedad.

"Con el corazón abierto, deseo compartir con el mundo que mi amado esposo, Julian McMahon, murió en paz esta semana después de un valiente esfuerzo para superar el cáncer", dijo Kelly en el comunicado.

"Julian amaba la vida. Amaba a su familia. Amaba a sus amigos. Amaba su trabajo y amaba a sus fans. Su mayor deseo era alegrar la vida de tantas personas como fuera posible. Pedimos apoyo en este momento para que nuestra familia pueda llorar en privado. Y deseamos que todos aquellos a quienes Julian les trajo alegría sigan encontrando alegría en la vida. Agradecemos los recuerdos".

People confirmó que la familia incineró los restos del actor.

Reacciones

Tras conocerse la noticia, Alyssa Milano, Holly Marie Combs y Rose McGowan manifestaron en redes sociales su sentir, recordando los momentos compartidos junto a McMahon en la popular serie Charmed.

"Era más que mi esposo televisivo. Era un querido amigo", escribió Milano.

Por su parte, Dylan Walsh y Joely Richardson, coprotagonistas del actor en Nip/Tuck, también enviaron mensajes de apoyo a la familia del intérprete.

McMahon, hijo del ex primer ministro australiano William McMahon, también protagonizó la serie policial de CBS FBI: Most Wanted, pero en 2022 anunció su salida del programa. Igualmente, fue parte del elenco de la serie de Netflix The Residence, donde interpretó al primer ministro de Australia.

Su última aparición pública fue el 10 de marzo, cuando estuvo presente en la alfombra roja del estreno de la película The Surfer, en el Festival de Cine y Televisión SXSW en Austin, Texas.