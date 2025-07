Paulo Quevedo habla sobre el cáncer de tiroides que cambió su vida

‎Todo comenzó con una señal aparentemente leve, pero significativa para él como artista: dificultades para apoyar la voz. Este cambio lo llevó a prestar atención a su cuerpo y consultar a especialistas. “Fue increíble que, al conocer mi cuerpo, noté que no podía apoyar la voz. Algo estaba pasando”, relató.

‎Luego de someterse a varios exámenes, los médicos detectaron una masa en su tiroides. El diagnóstico fue claro, cáncer. “La palabra cáncer no todo mundo la digiere bien. Esto me hizo reflexionar muchas cosas. Nunca me imaginé estar en esta situación”, expresó Quevedo con honestidad.

Su vida cambió

‎Afortunadamente, la cirugía que debía enfrentar no implicaba un riesgo grave para su vida. El actor salió del quirófano con una actitud renovada y agradecido por el pronóstico favorable. “Salí agradecido, bendecido de saber que no era una cirugía que representaba un peligro enorme”, dijo.

‎Durante su proceso, pasó por múltiples estudios para confirmar el diagnóstico y establecer el tratamiento más adecuado. “Van a tener que pasar por muchos exámenes. Era una bolita que estaba grandecita”, explicó, alentando a otros a estar atentos a las señales del cuerpo.

‎La noticia la compartió con su familia sin rodeos, tratando de mantener la calma. “No quise hacer mucho drama, se los solté rápido”, comentó, destacando la importancia del acompañamiento familiar en momentos difíciles.

‎Actualmente, con la enfermedad superada, Paulo Quevedo afirma haber adoptado una nueva forma de ver la vida. Sus prioridades han cambiado y, asegura, ahora da mayor valor a la salud, al autocuidado y a la prevención. “Uno ya tiene otra perspectiva. Hay que ser más consciente de cuidarse”, reflexionó.

