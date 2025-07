William Levy es admitido en programa judicial por arresto en Florida

Aunque el caso de Levy se estaba desarrollando en la Corte Criminal del condado de Broward, el programa de desvío está destinado a ciudadanos que cometen delitos menores y no tienen antecedentes penales.

"Este programa ofrece la oportunidad de evitar un registro criminal cuando completas con éxito ciertos requisitos como, por ejemplo, hacer clases educativas, tratamiento o servicio comunitario", dijo la periodista mexicana Jessica Carrillo.

Versión de Levy

Durante su participación en el programa de televisión español El Hormiguero, que Levy decidió poner fin a los rumores que se suscitaron tras su arresto el 14 de abril en el restaurante Baires Grill.

El protagonista de Cuidado con el ángel expuso cómo se originó el altercado en el bar que conllevó a su detención y posterior acusación formal, por parte de la Fiscalía.

"No fue nada grave como se ha especulado", inició el intérprete.

"Estábamos tomando un trago un amigo y yo, y a la hora de pagar la cuenta, con todo su derecho, la chequeó. Pensó que algo estaba mal y había una persona en la barra con la que empezó a discutir por la cuenta. Yo me meto por medio porque lo mejor es evitar que la situación escale. En el medio de todo eso llegó la policía, y nos dejaron ir. No pasa nada porque estábamos a punto de irnos, pero la forma en la que nos lo dijeron estaba fuera de lugar. Yo dije, así tampoco, vamos a hablar porque somos hombres, somos padres, no hace falta llegar a ese pinto. En ese punto me llevaron porque quisieron. Dijeron que estaba haciendo un traspaso, pero estaba fuera del restaurante en ese momento. Me llevaron simplemente, pero no pasa nada, es una experiencia más en la vida", recordó.