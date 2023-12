Diagnostican cáncer de pulmón a la actriz Kate Micucci

Micucci reveló que el diagnóstico fue sorpresivo, pero se mantiene positiva pues fue detectado en fase temprana.

"Es realmente extraño porque no he fumado un cigarrillo en mi vida, por lo que fue toda una sorpresa; pero supongo que aún así te puede pasar. (...) Ha sido toda una aventura", comentó la actriz, al tiempo que señaló que se encuentra recuperándose de la intervención y espera poder volver a trabajar pronto.

Apoyo a la actriz

Igualmente, Kate manifestó que cuenta con el apoyo de familiares y amigos, especialmente de su esposo, el compositor Jake Sinclair, con quien tiene un hijo de tres años.

Tras hacer público si diagnóstico, amigos y colegas le transmitieron sus mejores deseos y le auguraron un futuro libre de cáncer.

Kate Micucci se ganó el cariño del público cuando interpretó a Lucy en la serie The Big Bang Theory; no obstante no es el único trabajo que la ha proyectado. Destaca también en Mom, El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, Raising Hopes, Malcom in the Middle y How I Met Your Mother.

Además de participar en más de 20 películas, Micucci también da voz a Velma de Scooby Doo desde 2015, y a Sara Murphy en La ley de Milo Murphy.