Taylor Swift celebra los 34 años en la cima de su carrera

Según TMZ, el encuentro se llevó a cabo en el Zero Bond.

Y aunque Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs y actual novio de la cantante, no estuvo presente; los fanáticos esperan que el tight end la sorprenda, pues Taylor celebra un año más de vida en uno de los mejores momentos de su vida personal y profesional.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift)

Y es que durante el 2023, Swift no solo volvió a los estudios de grabación para el lanzamiento de la reedición de sus discos 1989 (Taylor's Version) y Speak Now (Taylor’s Version); también selló su regreso a los escenarios con la gira The Eras Tour que ha revolucionado la industria musical.

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS recopila alguno de los éxitos que Taylor ha alcanzado durante este año.

La reina de Spotify

Si bien en los últimos años Taylor estuvo alejada de los escenarios, la artista se mantuvo activa en la música. Sin embargo, muchos seguían a la espera de que la cantante diera un paso firme y contundente en la industria, especialmente sus seguidores, a quienes se les conoce como swifties.

Y con su regreso a la escena, los número de Taylor en Spotify se magnificaron, logrando superar a Bad Bunny, quien se mantuvo en la cima de la plataforma musical por tres años consecutivos: 2020, 2021 y 2022.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift)

Con más de 26.100 millones de escuchas desde el 1 de enero de 2023, Taylor se convirtió en la artista más escuchada mundialmente, según datos de Spotify Wrapped.

Aunque el álbum del reguetonero Un verano sin ti se mantuvo como el número uno en el streaming, En esa categoría, Midnights, de Swift, se posicionó en el segundo lugar.

En redes sociales se hizo viral cómo Taylor Swift lideró el resumen anual de los suscriptores de Spotify.

Gira millonaria

La última gira de Taylor Swift fue en 2018, cuando la artista llevó a más de 50 países el Reputation Stadium Tour. El espectáculo, que promocionaba su sexto álbum de estudio, Reputation (2017), se convirtió entonces en la más importante de su trayectoria, logrando congregar a más de 2.888.892 asistentes y recaudando un total de 345.7 millones de dólares (la mayor recaudación en la historia de Estados Unidos y Norteamérica).

No obstante, el anuncio de The Eras Tour lo cambió todo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift)

Swift convirtió su show en la primera gira en que cruza la barrera de los mil millones de dólares en Norteamérica, según la base de datos de Pollstar.

Además de mantenerse como la número uno en el mundo, la recaudación también supero los 1.040 millones de dólares en el resto del mundo, con 4,35 millones de entradas vendidas en 60 fechas de gira.

En ese mismo orden de idea, el filme Taylor Swift: The Eras Tour logró recaudar 250 millones de dólares en ventas, convirtiéndose en la película de concierto más taquillera hasta la fecha.

Igualmente, Pollstar señaló que Swift recaudó aproximadamente 200 millones de dólares en ventas de mercancía.

Multimillonaria

El indudable éxito que se encargó de cosechar durante estos 12 meses no solo dieron frutos en los corazones de sus fanáticos y en la industria musical. Taylor también alcanzó un hito personal y económico al ser declarada por Bloomberg como multimillonaria.

Un análisis del medio informó que el patrimonio de la artista de 34 años es de 1.100 millones de dólares.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift)

"El medio, que gestiona el Índice de multimillonarios de Bloomberg, dijo que el patrimonio neto total de Swift asciende ahora a 1.100 millones de dólares, gracias a una gira Eras sin precedentes que ayudó a impulsar la economía estadounidense este verano. Bloomberg dijo que Swift es una de las pocas artistas que alcanza ese estatus basándose únicamente en su música y actuación", señalo CNN en el recuento de la noticia.

Persona del Año

Los logros no podían llevarla a otro lugar que a ser considerada por la revista Time como la Persona del Año, uno de los reconocimientos más importantes en el mundo.

"Taylor Swift encontró una manera de trascender fronteras y ser una fuente de luz... Swift es una rara persona que es a la vez escritora y heroína de su propia historia. (...) Gran parte de lo que Swift logró en 2023 es inconmensurable. Trazó su viaje y compartió los resultados con el mundo: se comprometió a validar los sueños, sentimientos y experiencias de las personas, especialmente de las mujeres, que se sentían ignoradas y regularmente subestimadas", escribió el editor en jefe de Time, Sam Jacobs.

Tras hacerse pública la noticia, Taylor se mostró agradecida no solo con la publicación, también con quienes durante toda su trayectoria, y especialmente en 2023, han sido parte de su trabajo.