Diana Fuentes: "Hay que buscar equilibrio en lo cotidiano"

Fuentes estrenó por estos días el tema Otra boca, junto al también cubano Diván, una canción que vio la luz luego de una larga espera.

“Diván y su equipo me invitaron a hacer esta colaboración hace un poco más de dos años, que fue cuando se produjo y grabamos el tema. Tuvimos que esperar para sacarlo por algunas situaciones con el tiempo de nosotros con sencillos que ya estaban programados. Y ahora encontramos el momento para poder sacar Otra boca”, comentó Diana Fuentes.

La canción aborda cómo una pareja lidia con la separación, cada cual besando otra boca, pero ambos fracasan en el intento de olvidar. Para Fuentes también habla de situaciones que pueden causar arrepentimiento.

“Aunque tenga ese tono un poco melancólico, detrás de todo eso también hay un tono muy pícaro. Hay separaciones que quizá son por errores muy pequeños o por un momento que te acaloras y dices lo que no debías haber dicho y se toman decisiones que no son correctas, pero siempre está esa ventanita, como dice la canción, de perdóname, no seas malo… sabemos que no es para tanto”, dijo.

Pero más allá de la letra, el tema también invita a bailar.

“Es una canción muy fresca, muy juvenil, bailable. También tiene un video súper fresco. Y creo que en estos momentos es importante que haya canciones así que nos saquen de la rutina y de toda la situación que se está viviendo ahora”, expresó Diana Fuentes.

Su prioridad

Para Diana Fuentes, la mayoría de este año ha transcurrido inmersa en sesiones de composición a través de Zoom y atendiendo la escuela de su hijo de siete años, fruto de su relación con Eduardo Cabra, conocido como Visitante en el extinto grupo Calle 13, y de quien se separó hace tres años.

“He pedido que acomoden mis sesiones de composición para que sean después de las 4 de la tarde, porque a esa hora ya terminé la parte académica. A veces sí tengo que hacerlas cuando él está online en la escuela, pero realmente sí tengo mucha flexibilidad por la naturaleza de mi trabajo”, expuso.

“Cuando termina el horario con la maestra, me tengo que sentar con él y estoy pendiente, no me muevo de su lado durante la clase, porque en mi casa lo único que se habla es español, entonces se atrasa un poquito con el inglés. Tengo que estar encima de las tareas y las lecturas que le ponen para ayudarlo a mejorar el inglés. Es un proceso súper difícil, pero él lo ha llevado bastante bien”, añadió.

Sobre por qué quiso que el niño continuara su educación online en vez de que fuera a la escuela cuando estas reabrieron en Miami, Diana Fuentes comentó:

“Decidí no llevarlo, porque me siento más segura así. Otra vez ha habido un alza de casos. Yo soy bastante conservadora, entonces prefiero esperar. Y si tengo la opción de tenerlo en casa, prefiero que sea así. Sí me ha preguntado por qué hay niños que van y él no. Y yo todavía estoy en cuarentena prácticamente. Yo vivo con mis padres que son mayores de 60 años. Mi papá es asmático crónico. Tengo que tomar todas las medidas de precaución”.

Pero estar en casa no le incomoda a Diana Fuentes, al contrario, combina con su personalidad.

“Yo realmente no tengo una vida muy diferente a esta que estoy viviendo ahora. Yo no salgo mucho, lo único que ha cambiado en esta cuarentena ha sido el tema de que no se pueden dar conciertos y que tengo muchos amigos que no veo, pero mi vida es esta: bastante tranquila, en mi casa, en este espacio".

Entregando canciones

Además, ha sabido aprovechar el encierro para avanzar en su faceta como compositora, un anhelo que ya tenía desde hace algún tiempo.

“Estoy escribiendo bastante, para mí y para otros artistas. Eso me tiene contenta, de hecho, es un ejercicio que he desarrollado en este 2020 y que me ha sorprendido muchísimo. Tengo dos canciones, Si hubieras querido y Hablemos de amor, en el disco de Pablo Alborán, en coautoría con Pablo y el maestro Julio Reyes, ambas canciones las escribimos juntos. Ha sido de mucho más trabajo autoral, de sesiones por Zoom que las primeras fueron desafiante porque uno se preguntaba y ahora cómo escribimos con una computadora por el medio. Pero ha sido muy lindo y me siento muy feliz. No te imaginas lo que fue escuchar a Pablo cantando estos temas”, contó Diana Fuentes.

“He escrito para una serie de Netflix, he escrito para otros artistas que no puedo adelantar ahora mismo, artistas que me encanta su obra. Y también estoy escribiendo para mí con planes de trabajar en nuevos discos, nuevos sencillos o nuevas colaboraciones”, agregó.

Fuentes dice inspirarse en todo aquello que le causa algún tipo de sentimiento, ya sea en vivencias personales o en aquellas que le cuentan.

“Esto de escribir con otros artistas y para otros artista es casi como un trabajo de psicología, porque es ponerse a hablar de todo. Uno se pone a hablar de la vida y ahí salen un motón de temas, de experiencias personales o vivencias que te conmueven. Yo escribo de todo lo que me conmueve, puede ser sobre algo personal o algo que me llame la atención. También he escrito basado en muchas historias que me han hecho. Y la historia de ahora es que todo el mundo está loco porque esto se acabe”, dijo, entre risas.

En cuanto a cómo la pandemia ha causado depresión en algunos artistas, Diana Fuentes manifestó:

“Todo el tema del arte es de mucha fanfarrea de puertas afuera, pero nadie sabe lo que pasa de las puertas para adentro. Cuando tienes una vida de mucho bombo y platillo y de repente se frena todo eso después de un concierto cuando suben todas esas endorfinas, se crea un vicio. Y hay que tratar de buscar un equilibrio en lo que uno es, en lo cotidiano. A mí me encanta el día a día y la cotidianidad. Y creo que nosotras como mamá tenemos ese cable a tierra que es sí o sí”.