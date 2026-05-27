miércoles 27  de  mayo 2026
CELEBRIDADES

El grupo BTS estrena detrás de cámaras de visita a México

BTS reveló la noticia a través de una imagen compartida en una historia publicada en Instagram en la que indicó que el estreno ocurrirá el 27 de mayo

El grupo surcoreano de K-pop BTS saluda a sus fans desde el balcón del Palacio Nacional, en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México, el 6 de mayo de 2026.

El grupo surcoreano de K-pop BTS saluda a sus fans desde el balcón del Palacio Nacional, en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México, el 6 de mayo de 2026.

AFP / Yuri Cortez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- El popular grupo surcoreano BTS sorprendió este martes a sus seguidores mexicanos al anunciar que publicará en sus cuentas oficiales un video del detrás de cámaras de su visita al Palacio Nacional, donde los integrantes se reunieron con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el marco de la promoción de su gira mundial ARIRANG.

Al encuentro en la sede del Ejecutivo asistieron RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, por lo que se espera la aparición de los siete miembros en el video que mostrará fragmentos de esta visita ocurrida el 6 de mayo, previa a los tres conciertos que ofrecieron en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

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BTS reveló la noticia a través de una imagen compartida en una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram en la que indicó que el estreno ocurrirá el 27 de mayo a las 5:00 hora local (13:00 GMT).

La agrupación no detalló la duración del video o si se incluirán otros momentos destacados en el país, como cuando visitaron el Museo de Frida Kahlo, el Museo de Anáhuacalli, conocido por haber sido el estudio de Diego Rivera, o la Arena de México, donde presenciaron la lucha libre.

Visita oficiala

La visita de BTS a México fue un evento viral que conmocionó a sus seguidores y que además mostró una cercanía con Sheinbaum, quien prometió el regreso del grupo al país norteamericano.

La gira ARIRANG representa el regreso de BTS a los escenarios, luego de haber cumplido el servicio militar obligatorio en su país de origen.

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