martes 26  de  mayo 2026
LETRAS

España declara inexportable documento de Cervantes que será subastado

El documento pertenece a los fondos del antiguo Archivo de Protocolos Notariales, que pasaron a ser custodiados a partir de 1990 por el Histórico Provincial de Sevilla

Esta foto de archivo tomada el 25 de noviembre de 2022 muestra a una persona sosteniendo uno de los dos volúmenes de la novela Don Quijote, de Miguel de Cervantes, en la casa de subastas de Sothebys en el centro de Londres, Reino Unido, el 14 de diciembre de 2022.

Esta foto de archivo tomada el 25 de noviembre de 2022 muestra a una persona sosteniendo uno de los dos volúmenes de la novela Don Quijote, de Miguel de Cervantes, en la casa de subastas de Sotheby's en el centro de Londres, Reino Unido, el 14 de diciembre de 2022.

AFP/Daniel Leal

SEVILLA.- El Ministerio de Cultura de España ha iniciado los trámites para declarar inexportable fuera de sus fronteras un documento notarial firmado por Miguel de Cervantes (1547-1616) que será subastado este miércoles con un precio de salida de 120.000 euros.

La declaración de inexportabilidad garantiza como medida cautelar que el documento, rubricado el 8 de julio de 1593 en la ciudad de Sevilla (sur), no puede salir del país y propicia su protección como parte del patrimonio histórico y cultural español, según apuntó el Ministerio de Cultura en un comunicado.

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Dicho documento corresponde al folio 390 arrancado de un protocolo notarial otorgado en Sevilla ante el escribano público Luis de Porras, firmado por Cervantes en el ejercicio de sus funciones como comisario de abastos de la Corona.

El documento pertenece a los fondos del antiguo Archivo de Protocolos Notariales, que pasaron a ser custodiados a partir de 1990 por el Histórico Provincial de Sevilla.

Archivo

De gran valor histórico y documental para los expertos, aunque no se trate de una carta manuscrita del autor de El Quijote, este documento fue objeto de un procedimiento judicial en 1998 tras aparecer en una subasta en Barcelona y reclamar la Junta de Andalucía (el gobierno regional) su titularidad pública por ser la Administración gestora del Archivo Histórico Provincial.

El interés histórico, archivístico y patrimonial de este documento justifica ahora del movimiento del Gobierno central, que responde también a la petición del mismo realizada por la Junta de Andalucía.

Esta herramienta de protección del patrimonio cultural la puede adoptar el Ministerio de Cultura "cuando las circunstancias lo aconsejen" y hasta que la Administración regional competente inicie los trámites para incluirlo en alguna de las categorías de protección previstas en su normativa, precisaron desde el Ejecutivo.

El inicio de ese expediente definitivo de protección corresponderá a la comunidad autónoma en la que finalmente se ubique el documento tras la subasta que se realizará este miércoles en Madrid y en la que el documento en cuestión es uno de los bienes en venta.

El documento fue al parecer arrancado de su libro original en el siglo XIX, "aunque no hay certeza de la fecha exacta en la que este hecho pudo ocurrir".

La casa Durán Arte y Subastas de Madrid sacará a subasta esta carta de 31,4 por 20 centímetros, hecha con papel de hilo con filigrana escrito por ambas caras y con una "pequeñísima corrosión del papel por la tinta, que no afecta a la lectura".

FUENTE: EFE

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