Diario Las Américas en segundo día de Carnaval on the Mile

MIAMI.- Como cada año, DIARIO LAS AMÉRICAS dice presente en el tradicional evento de Carnaval on the Mile , que se lleva a cabo en Coral Gables para ofrecer diversas actividades culturales y recreativas a la comunidad de Miami.

"DIARIO LAS AMÉRICAS presente en el Carnaval on the Mile, en Coral Gables. Vamos a estar los dos días: hoy, sábado 2 de marzo, y mañana, domingo 3. Nuestro stand está ubicado justamente en Coral Gables. Aquí vamos a estar desde las 11:00 a.m., que es la hora en que inicia el carnaval, hasta aproximadamente las 6:00 p.m.", declaró Héctor Alejandro González, coordinador de circulación del medio impreso.

Productos gratuitos

"En nuestro stand estamos ofertando diversos detalles, souvenir, bolsos, bolígrafos, todos gratis. También, estamos regalando la edición impresa de nuestro periódico que -además- contiene adentro una edición especial del Carnaval de Miami, con toda la información que sucederá en estos dos días de Carnaval on the Mile y la próxima semana en el Carnaval de la Calle Ocho", agregó González, quien aseguró que el ambiente que se vive en el evento es agradable y receptivo por parte de los visitantes.

STAND-DIARIO LAS AMERICAS.jpg Stand de DIARIO LAS AMÉRICAS en Carnaval on the Mile 2024. Héctor Alejandro González/DLA

Apoyo de DIARIO LAS AMÉRICAS

Desde hace 46 años, Carnaval de Miami se distingue por fomentar el arte, música, gastronomía y deportes que atrae la atención de más de un millón de personas, desde la selección de Miss Carnaval hasta Carnaval on the Mile y la fiesta pública latina más grande de la nación, Calle Ocho, donde han actuado grandes luminarias como Celia Cruz, Oscar D´León y Willy Chirino.

A propósito de esta historia, DIARIO LAS AMÉRICAS ha sido uno de los aliados claves para llevar a cabo cada edición.

"DIARIO LAS AMÉRICAS es el primer periódico hispano en el sur de la Florida. En su 70 aniversario siempre ha estado presente en estos eventos de la comunicad y por supuesto no podía faltar en este 2024. Los invitamos a que pasen por nuestro stand porque también tenemos suscripciones gratis a nuestro sitio web y ofrecemos información para anunciarse en nuestro periódico", invitó Héctor Alejandro González.

Cabe destacar que además del significado cultural, Carnaval Miami representa un impacto económico de 40 millones de dólares para artistas, vendedores y pequeñas empresas locales en toda el área del Gran Miami.