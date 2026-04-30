Dimite el jurado de la Bienal de Venecia por polémica sobre Rusia

ROMA.- El jurado internacional de la Bienal de arte contemporáneo de Venecia que se celebrará del 9 de mayo al 22 de noviembre dimitió este jueves por la polémica decisión de los organizadores de permitir la participación de Rusia, afirmó la propia exposición.

La dimisión llega una semana después de que este mismo jurado anunciara que excluiría a Rusia e Israel del palmarés, debido a las órdenes de arresto por crímenes de guerra emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra sus dirigentes.

La semana pasada la Bienal, la mayor exposición de arte internacional del mundo, afirmó que el "jurado (se abstendría) de evaluar (las obras de los) países cuyos dirigentes están actualmente acusados de crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional".

Polémica

En marzo los organizadores de la muestra optaron por permitir la participación de Rusia, una decisión muy criticada por Ucrania y la Unión Europea. Bruselas amenazó incluso con cortar la financiación.

Casi 40 artistas rusos deben participar en la exposición.

Ante la dimisión del jurado, la Bienal trasladó la entrega de premios del 9 de mayo al 22 de noviembre.

Anunció asimismo que concederá dos premios, uno de ellos a cualquiera de los países participantes inscritos, "de acuerdo con la lista oficial, según el principio de inclusión e igualdad de trato".

En 2022 la Bienal prohibió la participación de cualquier persona vinculada al gobierno ruso como señal de protesta contra la invasión de Ucrania. Rusia también estuvo ausente de la siguiente edición, en 2024.

FUENTE: AFP