jueves 30  de  abril 2026
MÚSICA

Ha*Ash presenta nuevo y emocional sencillo titulado "Si me hubieras llamado ayer"

El nuevo lanzamiento es una emotiva canción en la que, con la sensibilidad que las caracteriza, exploran los momentos más complejos del desamor

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HA*ASH 

Cortesía / Sony Music
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El reconocido dúo HA*ASH presenta nueva música este 30 de abril, marcando un capítulo profundamente emocional y honesto en su carrera. Si me hubieras llamado ayer, explican en un comunicado, es una emotiva canción en la que, con la sensibilidad que las caracteriza, exploran los momentos más complejos del desamor.

"Si me hubieras llamado ayer captura, al puro estilo HA*ASH, ese instante íntimo en el que darías lo que fuera por recibir una llamada de esa persona, justo antes de lograr cerrar el ciclo por completo. Porque, como ellas mismas expresan, cuando finalmente logras olvidar a alguien, lo haces de verdad. Y es ahí donde nace la fuerza de esta historia: en el momento en que decides darle vuelta a la página".

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Para HA*ASH, el tiempo y la distancia son piezas clave en el proceso de sanación. A través de su música, han logrado transmitir cómo trabajar en uno mismo brinda claridad y fortalece la decisión de soltar.

Con este lanzamiento, las hermanas Hannah y Ashley no solo presenta nueva música, sino que despliega una declaración emocional que invita a sanar, a soltar y, sobre todo, a elegirte, incluso cuando el corazón aún duda

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