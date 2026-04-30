jueves 30  de  abril 2026
TELEVISIÓN

Anuncian docuserie de la princesa Diana realizada con cinco horas de grabaciones inéditas

De acuerdo a Variety, las grabaciones fueron capturadas en 1991 por el Dr. James Colthurst, amigo íntimo de la princesa

La princesa Diana de Gales aparece en la foto antes de un concierto del oratorio Liverpool de Paul McCartney en Lille el 15 de noviembre de 1992.

La princesa Diana de Gales aparece en la foto antes de un concierto del oratorio "Liverpool" de Paul McCartney en Lille el 15 de noviembre de 1992.

AFP/Jacques Demarthon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Love Monday TV y 53 Degrees Global anunciaron la producción de Diana: La verdad silenciada (título provisional), una miniserie documental de tres partes centrada en cinco horas de grabaciones de audio de Diana, Princesa de Gales, que nunca se han hecho públicas. La serie se estrenará el 31 de agosto de 2027, coincidiendo con el 30.º aniversario de su muerte.

De acuerdo a Variety, las grabaciones fueron capturadas en 1991 por el Dr. James Colthurst, amigo íntimo de la princesa. Las cintas fueron sustraídas clandestinamente del Palacio de Kensington y entregadas al autor Andrew Morton, cuya biografía resultante, Diana: Su verdadera historia, cambió el curso de la historia de la realeza.

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En las tres décadas transcurridas desde la muerte de Diana, menos de una hora de este material se había escuchado públicamente. Love Monday TV ha obtenido acceso completo al archivo en colaboración con Morton y Colthurst, quienes también aparecen en la serie junto al editor Michael O’Mara.

Los tres repasan las circunstancias en las que se produjo el libro de Morton, incluidos los riesgos que corrió Diana y el intenso escrutinio al que los tres fueron sometidos durante el proceso.

Cintas

Las grabaciones recogen el relato de Diana sobre la vida en la familia real, sus predicciones sobre el futuro de Carlos y Camila, y sus propias ambiciones de una vida independiente de la Corona.

Entre los demás participantes se encuentran su compañera de colegio Delissa Needham, en su primera aparición ante las cámaras; el peluquero Sam McKnight; la astróloga Penny Thornton; el bailarín Wayne Sleep; el ex guardaespaldas Ken Wharfe; el secretario de prensa real Dickie Arbiter; el fotógrafo Kent Gavin; y el periodista del Daily Mail Richard Kay.

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