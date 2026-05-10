domingo 10  de  mayo 2026
SÉPTIMO ARTE

Director asegura que los animales tampoco deben ser sustituidos por la IA

Air Bud Returns, que debe llegar a los cines estadounidenses en 2027, es un nuevo capítulo de la franquicia del legendario perro basquetbolista iniciada en 1997

Roscoe, interpretando al perro Buddy, promociona “Air Bud Returns” durante la CinemaCon en el Caesars Palace de Las Vegas, Nevada, el 14 de abril de 2026.

Roscoe, interpretando al perro Buddy, promociona “Air Bud Returns” durante la CinemaCon en el Caesar's Palace de Las Vegas, Nevada, el 14 de abril de 2026.

AFP/Chris Delmas

LAS VEGAS.- Cuando el directo Robert Vince filmaba Air Bud Returns, se sorprendió al ver a Roscoe, su protagonista de cuatro patas, demostrando preocupación en una escena en la que dos humanos rompen en llanto.

"Siente curiosidad por lo que ocurre. Eso es real", comentó a AFP Vince, a quien, con más de una docena de producciones perrunas, aún le impresiona la "autenticidad" que los animales actores garantizan en los sets de rodaje.

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Es un elemento "mágico" que, afirma, no podrá ser reemplazado por la IA.

"¿Tú ves cuánta alegría este perro y actores humanos te dan?", dijo Vince mirando al golden retriever sentado a su lado, que con su camiseta y zapatos de básquet venía de atender a los fans que hicieron horas de fila para retratarse junto a la estrella.

El realizador de 64 años sostuvo que toda innovación tecnológica al principio causa furor y curiosidad en la audiencia.

"Después de un tiempo es como 'ya he visto eso' (...) No hay una conexión humana".

La clave "realmente está en tu conexión emocional con los personajes (...) Hay una autenticidad en este tipo de rodaje que no desaparece".

"Todo perro"

Air Bud Returns, que debe llegar a los cines estadounidenses en 2027, es un nuevo capítulo de la franquicia del legendario perro basquetbolista iniciada en 1997.

Para Vince, que conversó con AFP en el marco de la convención CinemaCon en Las Vegas, la recepción de la audiencia a la producción ha sido "abrumadora".

"No puedo decir que estoy sorprendido", acotó. "Sabemos por las redes sociales que esta película pedía a gritos ser hecha".

El cineasta sostuvo que la alta demanda se debe a que "Air Bud Returns" es una "película familiar por excelencia" que marcó a una generación de niños que ahora son padres.

"Así que hay una razón nostálgica y demográfica para hacerla ahora".

Vince, que coescribió, produjo y dirigió la cinta, señala que en tiempos en que otras producciones recurren a la tecnología para incorporar animales de forma virtual, "Air Bud Returns" evitó los efectos especiales.

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Roscoe, que interpreta al simpático Buddy, no solo actuó, sino que realmente jugó básquet: "Es completamente perro, todo el tiempo".

"Tenemos una audiencia que creció con la película original de 'Air Bud', en la que no había CGI (imágenes generadas por computadora) Así que mantuvimos esa promesa en esta cinta también".

Justo cuando Hollywood mira con preocupación el avance de la IA que actores y guionistas temen podría eliminar puestos de trabajo e impactar el trabajo creativo, Vince se dice confiado en que al fin y al cabo la tecnología constituya solo una nueva herramienta.

A cargo de una compañía de efectos visuales, el director apunta que las innovaciones en el área sirven para "enriquecer la historia", y no para reemplazar humanos o animales.

En la misma línea se pronunciaron recientemente los organizadores de los premios Óscar y los Globos de Oro, que en sus nuevas reglas establecieron que la IA es aceptable como una herramienta, siempre y cuando no reemplace el factor humano en el proceso creativo.

"No creo que (la sustitución) esté ocurriendo, y no ocurrirá al menos por un buen tiempo, o quizás nunca", dijo. "No sacas ninguna emoción de eso".

FUENTE: AFP

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