domingo 10  de  mayo 2026
GASTRONOMÍA

Postres para sorprender a mamá en el Día de las Madres

Lodge Cast Iron comparte algunas recetas fáciles y deliciosas que puedes hacer en sus sartenes de hierro fundido

Brownie de chocolate para mamá.&nbsp;

Brownie de chocolate para mamá. 

Cortesía/Logde Cast Iron
Breakroom coffee cake.

Breakroom coffee cake.

Cortesía/Logde Cast Iron
Chocolate chip cookie.&nbsp;

Chocolate chip cookie. 

Cortesía/Logde Cast Iron
Mini cakes de chocolate.

Mini cakes de chocolate.

Cortesía/Logde Cast Iron
Pie de frutas y crema.

Pie de frutas y crema.

Cortesía/Logde Cast Iron
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En una fecha tan especial como el Día de la Madre, la cocina se convierte en un cómplice perfecto para rendir homenaje a través de los sentidos. Ya sea que busques algo para un brunch o una cena íntima, mamá siempre agradecerá que la consientas con una rica receta.

No obstante, para aquellas que son más fan de los postres, Lodge Cast Iron comparte algunas recetas fáciles y deliciosas que puedes hacer en sus sartenes de hierro fundido.

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Skillet Cookie y Brownie Heart Burn

La tendencia de los postres en sartén han ganado a múltiples adeptos por su capacidad de mantener el calor y ofrecer ese borde crujiente con un centro fundente. Por ello, sorprender a mamá con una deliciosa galleta o un brownie jugoso es una opción ideal para hacer en estos postres.

Skillet Chocolate Chip Cookie: Es la definición del confort. Servida recién salida del horno, esta galleta gigante invita a ser compartida. El chocolate derretido se funde con la masa de mantequilla dorada, creando una experiencia casi nostálgica.

Brownie Heart Burn: Una apuesta visualmente encantadora. Preparado en una sartén en forma de corazón, este brownie destaca por su densidad y profundidad de cacao. Es el detalle ideal para expresar afecto sin necesidad de palabras, especialmente si se corona con una bola de helado de vainilla.

Sofisticación en Miniatura: Mini Chocolate Gâteaux

Para las madres que aprecian la elegancia y el equilibrio de sabores, los Mini Chocolate Gâteaux son la elección lógica. Estos pequeños pasteles individuales no solo son visualmente impecables, sino que ofrecen un contraste magistral: la intensidad del chocolate oscuro frente a la acidez vibrante de las frambuesas frescas que los coronan.

Es una porción de lujo francés en la comodidad del hogar.

Tradición y Calma: Break Room Coffee Cake

No todo es chocolate intenso; a veces, el mejor regalo es un momento de paz con una taza de café. El Break Room Coffee Cake es ese bizcocho reconfortante, con su característica capa de streusel (migas crujientes de canela y azúcar). Su textura esponjosa lo convierte en el compañero perfecto para una charla pausada en la mañana del domingo.

Broche de Oro: Tarta de Crema de Queso con Frutas Frescas

Para cerrar con ligereza y frescura, la Tarta de Crema de Queso se presenta como una opción delicada. A diferencia de un cheesecake denso, esta tarta destaca por una base fina y una crema aireada que sirve de lienzo para una selección de frutas de temporada. Es colorida, fresca y visualmente es un jardín comestible que rinde homenaje a la primavera.

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