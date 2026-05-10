domingo 10  de  mayo 2026
CINE

Lo filmes más esperado de la 79 edición del Festival de Cannes

Entre las centenares de propuestas del festival, destacan algunos títulos que ya se han convertido en los imprescindibles de esta edición

El delegado general del Festival de Cannes, Thierry Fremaux, y la presidenta del festival, Iris Knobloch, posan tras una rueda de prensa para anunciar la selección oficial de la 79.ª edición del Festival de Cannes, en el cine Pathé Palace de París, el 9 de abril de 2026.

El delegado general del Festival de Cannes, Thierry Fremaux, y la presidenta del festival, Iris Knobloch, posan tras una rueda de prensa para anunciar la selección oficial de la 79.ª edición del Festival de Cannes, en el cine Pathé Palace de París, el 9 de abril de 2026.

AFP/Julien De Rosa

PARÍS.- Cannes se convertirá desde el martes en la capital mundial del cine durante doce días, con su habitual mezcla de cine y estrellas, con una alfombra roja por la que pasarán Scarlett Johansson, Adam Driver, Peter Jackson, Cate Blanchett, Javier Bardem, Michael Fassbender, Alicia Vikander o una leyenda como Barbra Streisand.

Y en el lado del cine, entre las centenares de propuestas del festival en sus variadas secciones, destacan algunos títulos que, antes de ser mostrados, ya se han convertido en los imprescindibles de esta 79 edición del Festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo.

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Propeller One-way Night Coach, de John Travolta

John Travolta debuta en la dirección con una adaptación del libro homónimo que publicó en 1997. Una historia que cuenta cómo el pequeño Jeff y su madre realizan un viaje en avión que atraviesa Estados Unidos para llegar a Hollywood. La hija del famoso actor, Ella Bleu Travolta, forma parte del reparto y acompañará a su padre al festival, donde el filme se presenta fuera de competición.

John Lennon: The Last Interview, de Steven Soderbergh

El interés por los Beatles es inagotable y una prueba más es la expectación que ha despertado este documental en el que Soderbergh muestra al completo la última entrevista que concedieron John Lennon y su esposa, Yoko Ono, apenas unas horas antes de que el cantante fuera asesinado a las puertas de su casa, en Nueva York. Era el 8 de diciembre de 1980.

El partido, de Juan Cabral y Santiago Franco

En el Mundial de Fútbol de 1986, el partido entre Argentina e Inglaterra de los cuartos de final era una cita compleja, marcada por la guerra de las Malvinas de cuatro años antes. A través de imágenes de archivo inéditas, los realizadores reinterpretan ese enfrentamiento que pasaría a la historia por la 'mano de Dios' con la que Maradona metió un gol.

Fatherland, de Pawel Pawlikowski

Tras deslumbrar con Ida (2013) -Oscar a la mejor película extranjera- y con Cold War (2018) -premio a la mejor dirección en Cannes-, el polaco Pawel Pawlikowski luchará por la Palma de Oro con Fatherland, una película sobre la relación entre el escritor Thomas Mann y su hija Erika (Sandra Hüller) en lo que se espera un nuevo ejercicio de cine delicado y profundo.

Teenage Sex and Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun

Un título enrevesado y divertido que avanza lo que ofrece este filme de Schoenbrun, de que se está hablando mucho y que promete terror, sangre y risas, con una destacada pareja protagonista, la formada por Gillian Anderson y Hannah Einbinder.

El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen

El delegado general de Cannes, Thierry Frémaux, ha alabado en varias ocasiones el trabajo de Rodrigo Sorogoyen en As Bestas, que se presentó en el festival fuera de competición (2022). El siguiente paso era por lógica competir por los grandes premios, lo que hará con El ser querido, sobre la inexistente relación de un director de cine (Javier Bardem) con su hija (Victoria Luengo) a la que abandonó de niña.

Paper Tiger, de James Gray

Scarlett Johnasson y Adam Driver vuelven a trabajar juntos siete años después de 'Marriage Story' (2019). Lo hacen a las órdenes de James Gray en una película que fue la última en ser anunciada de la selección oficial de Cannes. En esta ocasión son dos hermanos que se ven envueltos en una trama con la mafia rusa.

Diamond, de Andy García

El actor de origen cubano presenta su tercera película como director, Diamond, que también protagoniza, como un detective, en una historia que rinde homenaje a Los Ángeles y que está plagada de rostros conocidos: Brendan Fraser, Dustin Hoffman, Bill Murray, Rosemarie DeWitt, Demián Bichir, Danny Huston o Vicky Krieps.

Hope, de Na Hong-Jin

Michael Fassbender, Alicia Vikander o Hoyeon (conocida por El juego del calamar) participan en esta historia coreana de ciencia ficción y suspense que supone la segunda colaboración de Fassbender y Vikander tras La luz entre los océanos, la película en la que se conocieron y comenzaron su relación.

Histoires Parallèles, de Asghar Farhadi

El iraní Asghar Farhadi, ganador de dos premios Oscar a mejor película extranjera -por Nader y Simín, una separación (2011) y El viajante (2016)- llega a la competición de Cannes con un filme francés en el que una escritora (Isabelle Huppert) espía a sus vecinos para conseguir inspiración.

FUENTE: EFE

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