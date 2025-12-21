domingo 21  de  diciembre 2025
CINE

Director Derek Drymon comparte detalles del filme "Bob Esponja: Una aventura pirata"

En esta película, Bob Esponja decide demostrar su valentía ante el señor Cangrejo siguiendo al Holandés Errante

Derek Drymon.&nbsp;

Derek Drymon. 

Europa Press/Alex Zea

MADRID.- El director Derek Drymon estrenará el próximo 25 de diciembre Bob Esponja: Una aventura pirata, la nueva aventura del conocido vecino de Fondo de Bikini. En una entrevista con Europa Press, ha hablado sobre cómo Bob Esponja es un ejemplo de cómo lidiar con los conflictos que se encuentra uno en la vida "con una sonrisa".

"Creo que lo hace lo mejor que puede en cualquier situación. (...)En cierto modo, representa los problemas que tiene la gente. Siempre encuentras conflictos en la vida y cosas que te perjudican. Espero que (este personaje) sirva de ejemplo para afrontarlos con una sonrisa. Con una actitud positiva", ha señalado en la entrevista tras presentar un adelanto del nuevo filme en la San Diego Comic Con de Málaga.

Lee además
Rob Reiner junto a su familia en la 41.ª Gala Anual de los Premios Chaplin en el Avery Fisher Hall del Lincoln Center for the Performing Arts el 28 de abril de 2014 en la ciudad de Nueva York.  
POLÉMICA

Hijo del director Rob Reiner comparece por primera vez tras ser acusado de parricidio
En esta foto de archivo, el actor estadounidense Leonardo DiCaprio llega para los 92 entrega de los Óscar en el Dolby Theatre en Hollywood, California, el 9 de febrero de 2020. 
CELEBRIDADES

Leonardo DiCaprio revela por qué no le gustaría dirigir películas

En esta nueva película, Bob Esponja decide demostrar su valentía ante el señor Cangrejo siguiendo al Holandés Errante, el misterioso legendario pirata fantasma. 'Bob Esponja: Una aventura pirata' constituye el cuarto filme del famoso personaje, que comenzó sus aventuras en la pantalla pequeña en 1999.

Drymon ha señalado que nunca ha tenido problemas a la hora de volver a trabajar en proyectos relacionados con Bob Esponja a lo largo de los años ya que para él sigue siendo un personaje "muy fresco". En su opinión, hay "muchas versiones" posibles de este tipo de historias donde un niño "intenta encajar y busca su lugar en el mundo". "Bob Esponja es un personaje tan físico que parece casi infinito lo que podemos hacer con él visualmente", ha añadido.

En lo que respecta a la opinión de los fans, el animador y director ha reconocido que "siempre" siente "algo de presión". "Creo que sentíamos esa presión cuando trabajábamos en la serie hace mucho tiempo. Pero era algo interno, ya sabes, (uno tiene) cierto orgullo. Quieres dar lo mejor de ti y quieres que la gente se ría", ha explicado.

Además, ha indicado que hace "muchas pruebas" con el material para ver si este va a funcionar o no. "Se lo muestro a mis compañeros de trabajo y al equipo de producción. Siempre estoy pendiente de la gente. ¿Se ríen? ¿No se ríen? Siempre busco la reacción del público para ver si funciona", ha apuntado.

Drymon no piensa que la animación sea un género "menor". En líneas generales, opina que el sector del entretenimiento cambia "todo el rato" y que ahora hay nuevos medios de consumirlo como el 'streaming', que no existía en la época en la que comenzaron a trabajar en la serie de Bob Esponja.

Aún así, no considera que esto cambie "el contenido". "La gente todavía quiere entretenerse, emocionarse, reír, emocionarse, o cualquier género que a uno le guste. En mi caso, mi trabajo es la comedia. La manera en la que la presentas es aquella a través de la que el público quiere consumirla, pero aún así la audiencia sigue queriendo que el material sea divertido", ha explicado.

En su opinión, Bob Esponja seguirá desarrollando sus aventuras "muchos años después" de que él se haya retirado. "Creo que es un personaje con el que la gente parece engancharse mucho y trabajo con un montón de gente joven muy divertida que continuará con él mucho después de que me haya ido", ha finalizado.

FUENTE: Europa Press

Temas
Te puede interesar

Miss Jamaica se pronuncia por primera vez tras caída en preliminar del Miss Universo

Saturday Night Live rinde tributo a Rob Reiner, uno de sus primeros presentadores

Victoria y David Beckham son bloqueados por Brooklyn en Instagram

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
SANCIONES

EEUU intercepta tercer buque petrolero frente a Venezuela; busca continuar bloqueo hasta poner fin a redes criminales

Puesta del solsticio de invierno
ASTRONOMÍA

El solsticio de invierno trae este domingo la noche más larga de 2025: ¿Por qué ocurre?

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 
POLÍTICA

Marco Rubio califica a la dictadura de Cuba como "terrorista e incompetente"

En Venezuela, el cardenal Baltazar Porras Cardozo ofrece una conferencia de prensa tras ser nombrado arzobispo metropolitano de Caracas por el papa Francisco. video
DECLARACIÓN

Rechazan que "autoridades ilegítimas" de Venezuela impidieron viaje de cardenal a tributo en España

Imagen de la obra Descanso de la huida a Egipto de Luisa Roldán.
ARTES VISUALES

Obras de Luisa Roldán llegan al Museo del Prado

Te puede interesar

En Venezuela, el cardenal Baltazar Porras Cardozo ofrece una conferencia de prensa tras ser nombrado arzobispo metropolitano de Caracas por el papa Francisco. video
DECLARACIÓN

Rechazan que "autoridades ilegítimas" de Venezuela impidieron viaje de cardenal a tributo en España

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
SANCIONES

EEUU intercepta tercer buque petrolero frente a Venezuela; busca continuar bloqueo hasta poner fin a redes criminales

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de Beckham en Londres el 3 de octubre de 2023.
CELEBRIDADES

Victoria y David Beckham son bloqueados por Brooklyn en Instagram

Marcell Felipe y María Corina Machado.
ENTREVISTA

Marcel Felipe: "La defensa de la libertad es una causa sin fronteras"

José Conrado Rodríguez García, Sacerdote católico, intelectual agudo y una de las voces más incómodas para el poder en Cuba.
CUBA

Padre José Conrado: "El pueblo cubano vive agotado, pero no derrotado"