Director: Magia de "Onward" es metáfora de nuestro potencial

“La magia en la película es una metáfora de (nuestro) potencial”, explicó el director de la cinta, Dan Scanlon, en una entrevista reciente con The Associated Press en la Ciudad de México. Y comparó la situación con el mundo real actual. “Hay muchas cosas maravillosas que nos ha dado la tecnología y es genial, pero el truco es que las cosas se pueden volver muy sencillas y tan convenientes que dejas de desafiarte y quizá no explotas tu potencial completo”, agregó.