Director de orquesta anula compromisos tras golpear a cantante

Thomas no resultó herido y está previsto que participe en las próximas actuaciones de la gira sin Gardiner, según recogió Europa Press de The New York Times.

"Estoy dando un paso atrás para obtener la ayuda de especialistas, que reconozco que necesito desde hace algún tiempo", dijo en un comunicado.

"Quiero disculparme ante mis colegas que se han sentido maltratados y ante todos aquellos que podrían sentirse decepcionados por mi decisión de tomar tiempo para resolver mis problemas", añadió, al decir que su corazón está roto por haber causado tanta angustia.

El multipremiado director, que actuó especialmente en la coronación del rey Carlos III, ya había sido retirado de una presentación en septiembre del legendario festival de música clásica de los Proms en Londres.

El incidente en cuestión se produjo el 22 de agosto tras una representación de la ópera Los Troyanos de Héctor Berlioz, compositor del que John Eliot Gardiner es considerado especialista.

Sus familiares, citados en los medios de comunicación británicos, mencionaron el fuerte calor y un cambio de tratamiento médico para explicar la reacción del director de orquesta.

Mientras, desde el Festival Berlioz se aseguró que se abrió una investigación para esclarecer los hechos. "Nos tomamos en serio las acusaciones de comportamiento inapropiado y actualmente estamos aclarando los hechos en relación al incidente", señaló George Chambers, portavoz del festival.

