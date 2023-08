Director Randall Park adapta novela para "Shortcomings"

PARK CITY.- Randall Park era un actor en apuros cuando se encontró por primera vez con la novela gráfica de Adrian Tomine Shortcomings en 2007. La historia se centra en un veinteañero japonés-estadounidense llamado Ben, que intenta encontrarse a sí mismo el área de la bahía de San Francisco junto con su novia Miko y su mejor amiga Alice, que es lesbiana. Todos tienen defectos, son complejos y resuelven cosas, a veces de manera poco elegante. Park estaba obsesionado. “Recuerdo que pensé, Dios mío, esto sería una película increíble”, dijo el director Park en una entrevista a principios de este año durante el Festival de Cine de Sundance. “Y en mis sueños era como, ‘¡Oh!, me encantaría interpretar a Ben’”.

“Me encanta la superposición entre Alice y yo, lo extraño, lo asiático, al igual que el escándalo, casi un tipo de imprudencia, ¿sabes? La odiosidad y también la falta de disculpas”, dijo Cola en enero. “Por supuesto que tiene fallas, es imperfecta. Pero se hace responsable y quiere mejorar para sí misma”.

Park conocía a Cola y Maki antes de elegir el elenco para la película. Encontrar a Ben fue un desafío mayor, recordó, porque es un personaje difícil, a veces desagradable.

“Están todas las cosas brillantes de él, las opiniones y las diatribas y los comentarios sarcásticos. Pero también tiene que haber una profunda vulnerabilidad en él, una tristeza y una humanidad con la que la gente pueda identificarse”, dijo Park. “Vimos a muchos grandes actores, y muchos de esos actores eran mis amigos y personas con las que realmente quería trabajar. Pero Justin acabó por dar la actuación más interesante. Hay una cualidad muy humana en él que lo hizo realmente atractivo”.

Para Min, fue una revelación interpretar un personaje tridimensional con matices y contradicciones.

“No es un tipo de papel que haya visto a menudo por mí mismo o que tenga que interpretar”, dijo Min. “Siento que, durante la mayor parte de mi carrera, querían que hiciéramos una sola cosa”.

Park, que había dirigido episodios de Fresh Off the Boat, estuvo influido por algunas de las películas de Noah Baumbach como Frances Ha y Sideways (Entre copas) de Alexander Payne para Shortcomings.

“Siempre quise ver una película como esa en la que los personajes asiático-estadounidenses pasean el rato en restaurantes, caminan por la ciudad y hablan sobre cosas complejas y pasan, ya sabes, cosas de la vida”, dijo Park. “Una de las razones por las que (Shortcomings) resonó tanto conmigo fue porque vi un poco de mí en todos los personajes. Me pareció tan real”.

Al final tuvo un breve cameo en la película, como camarero. Pero eso fue más por la naturaleza de ser un filme independiente realizado durante la pandemia de COVID-19. Para Min, poder actuar junto a Park y verlo hacer que Cola se saliera de su personaje y riera, fue uno de los días más divertidos en el set (estudio).

La película comienza con Ben y Miko viendo un filme en la pantalla grande que es una referencia no tan sutil a Crazy Rich Asians (Locamente millonarios). Luego entran en un debate sobre si les gustó o no. A Miko le encanta. A Ben, que se considera un cinéfilo, no. Y discuten la idea de la representación por la representación.

“Estábamos muy emocionados de tener esa escena porque todos hemos tenido esas conversaciones”, dijo Min. “Hay asiático-estadounidenses a los que les encantaba Crazy Rich Asians y muchos asiático-estadounidenses que la odiaban. Pero en el momento en que salió, porque era un momento tan importante y significativo para nosotros, muchas personas que podrían no haber vibrado con ella no pudieron hablar de eso abiertamente”.

También prepara perfectamente el escenario para lo que vendrá en Shortcomings, mientras los personajes lidian con sus identidades.

“Es más una cosa simbólica que una referencia puntual”, dijo Cola. “No se trata solo de esa película. Se trata de todas las grandes películas que han tenido éxito masivo que nos han permitido contar este tipo de historia. Comenzar la película con ese tipo de imagen general y luego ir microscópicamente a esta parte de la vida, dinámica y con opiniones fuertes, creo que es realmente divertido”.

Park, que ama Crazy Rich Asians, simpatiza con la carga que implica tratar de representar a todos.

“Una película como la nuestra, se trata de los márgenes de los márgenes de alguna manera”, dijo Park. “Es una comunidad compleja. Nada es monolítico. Todos tenemos diferentes opiniones, diferentes gustos y diferentes formas de ver el mundo. Y creo que eso es lo que me emociona tanto de esta historia, que tiene una autenticidad y una especificidad que la hace diferente”.

