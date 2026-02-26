jueves 26  de  febrero 2026
SÉPTIMO ARTE

Director Park Chan-wook preside el jurado del Festival de Cannes

Park Chan-wook alcanzó fama internacional con Oldboy: cinco días para vengarse, que recibió Gran Premio del Jurado en Cannes en 2004

El director surcoreano Park Chan-wook asiste a una conferencia de prensa para la película de apertura No Other Choice del 30º Festival Internacional de Cine de Busan (BIFF) en el Busan Cinema Center en Busan el 17 de septiembre de 2025.

El director surcoreano Park Chan-wook asiste a una conferencia de prensa para la película de apertura "No Other Choice" del 30º Festival Internacional de Cine de Busan (BIFF) en el Busan Cinema Center en Busan el 17 de septiembre de 2025.

AFP/Jung Yeon-je

PARÍS.- El surcoreano Park Chan-wook, director de 12 largometrajes, entre ellos Oldboy: cinco días para vengarse, fue nombrado presidente del jurado de la 79.ª edición del Festival de Cannes, que se celebrará en mayo, anunciaron el jueves los organizadores.

"Park Chan-wook y su jurado designarán la Palma de Oro 2026, que sucederá a la del iraní Jafar Panahi, entregada el año pasado por Juliette Binoche a 'Un simple accidente'", anunció el Festival en un comunicado, al destacar "una primicia para el cine coreano".

Lee además
Obra Si esto es una tragedia yo soy una bicicleta
ESCENA

Artefactus abre temporada teatral en Miami con obra de Legna Rodríguez Iglesias
El actor estadounidense Robert Duvall en el estreno de Widows en el Festival Internacional de Cine de Toronto en Toronto, Ontario, el 8 de septiembre de 2018.  
OBITUARIO

Muere Robert Duvall, actor de "El Padrino" y "Apocalypse Now", a los 95 años

"Estoy deseando vivir esta doble cautividad voluntaria con los miembros del jurado", aseguró Park Chan-wook, citado en el comunicado.

"En esta época de odio y división, creo que el simple hecho de reunirnos en una sala de cine para ver una película juntos, sincronizando nuestras respiraciones y nuestros latidos, permite crear una solidaridad conmovedora y universal", añadió el director, productor y guionista de 62 años.

Siempre entre varios géneros, pero fiel a los universos oscuros e inquietantes, su cine es "el de todas las audacias: argumentales, estilísticas, morales", elogió el Festival de Cannes.

Trayectoria

Park Chan-wook alcanzó fama internacional con Oldboy: cinco días para vengarse, que recibió Gran Premio del Jurado en Cannes en 2004.

Adaptada de un manga de culto, esta segunda parte de una trilogía oscura y sangrienta sobre la venganza aborda las desigualdades sociales, un tema recurrente en el cine coreano.

Otras dos de sus películas también han sido premiadas en la Croisette: entre el romance y los vampiros, Sed de sangre recibió el premio del jurado en 2009, y La decisión de partir, un thriller de romance negro, fue galardonada con el premio a la mejor dirección en 2022.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Julio Iglesias toma acciones legales contra ministra española por daños morales

Fendi celebra regreso de Maria Grazia Chiuri a la pasarela de Milán

Shakira es nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tarek William Saab, fiscal general del régimen chavista
Política

El Fiscal y el Defensor del Pueblo renuncian a sus cargos a menos de dos meses de la caída de Maduro

Imagen de referencia del servicio de a Guardia Costera cubana 
URGENTE

Guardacosta cubana ultima a tripulantes de lancha rápida de EEUU en aguas próximas a la isla

Personas se ven afuera de la Terminal de Cruceros de La Habana el 23 de febrero de 2026.
Conflicto internacional

Experto naval: ataque de guardafrontera cubano a lancha de EEUU, "abre conflicto internacional"

El secretario de Estado Marco Rubio en el hemiciclo del Congreso en Washington durante el discurso del Eatado de la Unión del presidente Donald J. Trump.
CARICOM

Rubio se reúne con líderes caribeños en medio de la presión al régimen cubano

Lancha de guardacostas cubanos. 
Agresión mortal

Rubio afirma que EEUU responderá "en consecuencia" al ataque de Cuba a lancha; Florida abre investigación

Te puede interesar

James Uthmeier, fiscal general de Florida.
PESQUISA ESTATAL

Florida abre investigación tras mortal ataque de guardacostas cubanos a embarcación de EEUU

Por Daniel Castropé
Personas se ven afuera de la Terminal de Cruceros de La Habana el 23 de febrero de 2026.
Conflicto internacional

Experto naval: ataque de guardafrontera cubano a lancha de EEUU, "abre conflicto internacional"

Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).  
POLÍTICA

EEUU bloquea licencia que permitía al régimen financiar la defensa de Maduro; abogado se queja

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, durante el debate del programa de reembolso. 
REEMBOLSO HISTÓRICO

Hialeah aprueba $1.2 millones en cheques de alivio a dueños de viviendas seniors sin subir impuestos

Lancha de guardacostas cubanos. 
Agresión mortal

Rubio afirma que EEUU responderá "en consecuencia" al ataque de Cuba a lancha; Florida abre investigación