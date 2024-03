Director de "Rust": "Hubo una explosión increíblemente sonora"

"Sentí como si alguien me hubiera golpeado con un bate de béisbol en mi hombro", aseguró el cineasta Joel Souza, al describir su confusión luego de recibir una bala real que nunca debió estar en el set del wéstern en octubre de 2021.

"Hubo una explosión increíblemente sonora", agregó al relatar el momento en que la pistola Colt .45 que sostenía el actor Alec Baldwin se disparó. El tiro mató a Hutchins e hirió al director Souza.

"Lo recuerdo claramente. Y algo como dar tumbos hacia atrás y gritar", indicó el cineasta.

Disparo en la grabación de Rust

El disparo ocurrió cuando el reparto y el personal de producción se alistaban para una escena dentro de una vieja iglesia en un set de Nuevo México.

Souza recordó que, en un momento dado, tras dispararse el arma, levantó la vista y vio a Hannah Gutierrez, la responsable del armamento en la película.

"Parecía angustiada", dijo Souza. "La recuerdo diciendo: 'lo siento, lo siento Joel'. Y recuerdo a alguien que le gritó y la sacaron de allí".

La mujer, de 26 años, enfrenta un juicio por homicidio involuntario por la muerte de Hutchins. También se la acusa de un cargo por manipulación de pruebas en relación con un presunto ocultamiento de cocaína tras la tragedia.

Gutierrez niega ambos cargos y culpa al proveedor de la munición.

"No es posible que hubiera una bala real"

Souza, que también escribió Rust, dijo que no fue hasta que los médicos le mostraron su placa de rayos X que él finalmente admitió haber recibido un disparo.

"Yo solo decía: 'ustedes no entienden... era una película. No es posible que hubiera una bala real'", dijo al jurado. "Ellos a la larga se cansaron de mis protestas... me mostraron la radiografía de mi espalda y había una bala muy grande", explicó.

Una de las dudas clave que rodean la muerte de Hutchins es cómo un cierto número de balas reales llegaron al set, cuando estrictos protocolos de la industria insisten en que nunca se usa munición de verdad en la realización de películas.

Baldwin también enfrenta cargos por homicidio involuntario en el incidente, los cuales niega. Su juicio está previsto para el mes de julio.

FUENTE: AFP