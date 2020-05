Directores de "Infinity War" harán versión de "Hércules"

Los directores, siempre muy activos en las redes sociales, confirmaron la noticia a través de una genial publicación de Instagram en la que se comparan con dos de los personajes de la película de animación: Pena y Pánico, los diablillos sirvientes de Hades de Hércules.

El guión de esta nueva versión en imagen real de un clásico Disney estará a cargo de Dave Callaham, autor de los libretos de Wonder Woman 1984, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings de Marvel y la secuela de la cinta de animación Spider-Man: Un nuevo universo.

Habrá que ver si esta nueva versión conserva el marcado carácter musical de la cinta de animación o si, como ya ocurrió con Mulán, se centra más en las aventuras del personaje dejando de lado aquellas míticas canciones. De hecho, su tema central, No importa la distancia, estuvo nominado al Oscar a la mejor canción original.

Disney sigue así con su lucrativa carrera de resucitar sus clásicos de animación. Una lista que acumula numerosos taquillazos como Alicia en el país de las Maravillas, Maléfica, El libro de la selva, La Bella y la Bestia, Aladdin o El rey león.

Mulán, cuyo estreno se retrasó por la pandemia de coronavirus, se unirá pronto a esta lista en la que además de Hércules está previsto que pronto ingresen La sirenita, Cruella de Vil, Bambi, Pinocho o Campanilla, el hada de Peter Pan.