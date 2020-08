Diseñadora Hispana se convierte en imagen de Baptist Health

Para dicha campaña, Baptist Health seleccionó a importantes personalidades en varias industrias, entre ellas Alina Villasante, la diseñadora hispana, fundadora de la marca Peace Love World.

Alina Villasante no solo forma parte de la campaña, sino que fue elegida para ser la imagen de la publicidad, "gracias a su firme compromiso de apoyar a la comunidad de la manera que sea posible", de acuerdo se señala en una nota de prensa.

"Alina Villasante no solo es reconocida a nivel mundial por fundar una marca que se enfoca en el optimismo, sino por ser una persona que cree y trabaja por un mundo mejor", destaca el texto.

Para Alina Villasante, dar es más importante que recibir. Y por ello, siempre está pensando cómo puede generar un impacto positivo en la comunidad.

Durante los últimos meses, por cada pieza vendida de la colección de niños, la compañía donó más de 9,000 piezas de productos valorados en $350,000 a organizaciones locales.

Algunas de las organizaciones beneficiadas fueron the children of Jackson Health Foundation, Patches, Jewish Federation, Nicklaus Children’s Hospital, Chapman Partnership, Lotus House, Camillus House and Baptist Health.

Sobre Alina Villasante

La diseñadora Alina Villasante, que nació en Cuba y se crió en Nueva York, abrió la primera tienda de su marca en 2009, en Miami, donde vive. Y cinco años después ya contaba con siete sucursales en el sur de Florida y una en Hong Kong. Pero sus creaciones llegan a más de 2.000 boutiques y almacenes de renombre en otras partes del mundo.

Peace Love World también ha colaborado con nombres como Oprah Winfrey, Coca-Cola, The Dallas Cowboys, Dancing With the Stars, Pharrell y la Asociación Nacional de Baloncesto. Y ha contado con el apoyo de celebridades como Jennifer López y las Kardashian, destacó Villasante.