Nueva colección de ropa deportiva acentúa la silueta

Villasante recordó que precisamente la paz y el amor son la esencia de la marca que fundó hace 11 años bajo el nombre de Peace Love World (Paz Amor Mundo), tras coleccionar vivencias en su antiguo oficio que nada tiene que ver con la moda, pero que le permitió conocer el mundo y encontrar su propósito.

“Antes de crear Peace Love World, trabajaba en la industria de aviación, la cual me dio la oportunidad de viajar por todo el mundo. Ahí me di cuenta de que las personas carecen de amor, paz y felicidad”, expuso.

“Por ello, decidí que mi misión era encontrar una ventana para inspirar al mundo a través de mi gran pasión: la moda. A través de la marca, encontré la voz de mi energía positiva y uso mis prendas como el lienzo para difundir mis mensajes al mundo”, añadió.

Tops de corte reversible, tanks, sujetadores deportivos con cremallera frontal, sudaderas con capucha, pantalones cortos de ciclismo o leggins de cintura alta que ayudan a moldear la figura, son algunas de las piezas que conforman la nueva colección y acentúan la silueta femenina de cualquier talla.

“La tela es increíble, es suave y se adapta a todos los tamaños, desde petite a plus y tall. Los leggins estilizan el abdomen y tienen bolsillos. Además, tienen una malla para evitar las marcas de sudor”, detalló. “Es colección muy especial, porque la diseñé pensando en las necesidades que tenemos las mujeres al hacer ejercicio. Es importante que nos sintamos cómodas y al mismo tiempo que luzcamos lindas”, agregó.

La diseñadora, que nació en Cuba y se crió en Nueva York, abrió la primera tienda de su marca en 2009, en Miami, donde vive. Y cinco años después ya contaba con siete sucursales en el sur de la Florida y una en Hong Kong. Pero sus creaciones llegan a más de 2.000 boutiques y almacenes de renombre en otras partes del mundo.

Peace Love World también ha colaborado con nombres como Oprah Winfrey, Coca-Cola, The Dallas Cowboys, Dancing With the Stars, Pharrell y la Asociación Nacional de Baloncesto. Y ha contado con el apoyo de celebridades como Jennifer López y las Kardashian, destacó Villasante.

“Cuando lanzamos por primera vez, éramos una compañía de camisetas con mensajes positivos que rápidamente se expandió a sudaderas, pantalones de chándal, sombreros, tazas, accesorios para mascotas, joyería y más. Lo hemos logrado. Este año ampliaremos las colecciones de mascotas y nos desarrollaremos más en el área de artículos para el hogar”, contó.

“En mi pizarra tengo una frase que dice: ‘conocido localmente, amado globalmente’. Esto refleja la evolución de Peace Love World. Hoy en día, nuestro alcance global se ha expandido a través de QVC. Y somos verdaderamente una marca de estilo de vida que sobresale en ropa y artículos para el hogar”, añadió.

Sobre cómo la pandemia ha trasformado el mundo de la moda, comentó:

“Creo que el diseño se enfocará más en la comodidad y el sentimiento y habrá menos alta costura. Las compras en línea aumentarán. Creo que nuestra marca tiene un nicho en la nueva normalidad y seguiremos evolucionando con los tiempos. El mundo está siempre cambiando y hay que cambiar con él”.