jueves 25  de  junio 2026
MODA

Diseñadora Sarah Burton presenta su primera colección masculina para Givenchy

Aunque la estilista ya había realizado piezas masculinas para Givenchy, esta fue la primera presentación oficial, en el marco de la Semana de la Moda de París

Colección de Givenchy en la Semana de la moda masculina de París.&nbsp;

Colección de Givenchy en la Semana de la moda masculina de París. 

Captura de pantalla/Instagram/@givenchy

PARÍS.- La diseñadora británica Sarah Burton presentó este jueves en París su primera colección masculina para Givenchy, mezclando su dominio de la sastrería y referencias de la prestigiosa casa francesa, sin olvidarse del actor Timothée Chalamet, que ha lucido varias de sus creaciones.

Aunque la estilista ya había realizado piezas masculinas para Givenchy anteriormente, esta fue la primera presentación oficial, en el marco de la Semana de la Moda de París.

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Este primer guardarropa, presentado en la sede de la casa francesa en el opulento distrito 8 de la capital, estaba dividido en tres espacios: uno centrado en las piezas de sastrería, otro más sportwear y el tercero parecía de alta costura.

Propuesta

Burton propone trajes de impecable corte con doble botonadura y pantalón ancho, elegantes camisas con cuellos amovibles, bombers y abrigos con delicados bordados florales o incluso perfectos con apliques de franela combinados con looks denim.

Uno de los conjuntos incluye un colgante con tres pequeños personajes. Uno de ellos --con bata blanca y gafas en el bolsillo-- recuerda al creador de la marca, Hubert de Givenchy.

El lado más sportwear viene con una serie de tracksuits, o buzos deportivos, totalmente en cuero, en colores intensos como el azul o el fucsia. Precisamente el actor francoestadounidense Timothée Chalamet ha lucido en varias ocasiones estos conjuntos, ya sea en rojo, negro o amarillo.

Un traje blanco de doble botonadura, también visible en la presentación de París, es otra de las piezas que Chalamet ha llevado en la pasada ceremonia de los Óscars.

Burton, que fue nombrada en Givenchy hace dos años, pasó 25 años en la firma inglesa Alexander McQueen, 13 de ellos como directora artística. Es especialmente conocida por haber diseñado el vestido de novia de Kate Middleton en 2011.

FUENTE: AFP

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