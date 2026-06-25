jueves 25  de  junio 2026
MÚSICA

"Wannabe", el éxito de las Spice Girls, cumple 30 años

Formado en 1994, el grupo británico lanzó Wannabe el 26 de junio de 1996. La canción ascendió inmediatamente a lo más alto de las listas de éxitos

Las Spice Girls.

Las Spice Girls.

Captura de pantalla/ Instagram/@spicegirls

LONDRES.- Hace 30 años, las Spice Girls irrumpieron con fuerza en la escena musical mundial con su primer gran éxito, Wannabe, enarbolando el lema del Girl Power (El poder de las chicas) y dejando una huella duradera en la cultura pop.

Formado en 1994, el grupo británico lanzó Wannabe el 26 de junio de 1996. La canción ascendió inmediatamente a lo más alto de las listas de éxitos en Reino Unido, Estados Unidos y muchos otros países.

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"No era simplemente un grupo pop pasajero", explica, a la AFP, Dominic Mohan, exdirector del periódico The Sun, quien cubría la actualidad musical en aquella época.

"Eran muy dinámicas y también transmitían mensajes bastante fuertes sobre el feminismo, el Girl Power y la importancia de ser uno mismo", añade.

"Wannabe es el tipo de canción de la que uno sabe inmediatamente, desde que lo escucha por primera vez, que va a pasar a la historia", señala.

Dominic Mohan es el comisario de una exposición en el Barbican Centre de Londres, titulada 1996: 30 Years On (1996: 30 años después), que estará abierta al público hasta mediados de septiembre y rinde homenaje, entre otras cosas, a las Spice Girls y a algunos de sus looks más emblemáticos.

Una de las componentes del grupo, Mel B, ha prestado por ejemplo el mono con estampado de leopardo que llevó en 1997 en los Brit Awards, los premios más importantes de la industria musical de Reino Unido.

A diferencia de los grupos femeninos anteriores, las Spice Girls tenían cada una un estilo distintivo.

Mel B (Scary Spice o Spice Salvaje) destacaba por sus estampados animales; Victoria Beckham (Posh Spice o Spice Elegante), por sus atuendos sofisticados; Emma Bunton (Baby Spice o Spice Aniñada), por sus tonos pastel; Mel C (Sporty Spice o Spice Deportiva), por su ropa deportiva; y Geri Halliwell (Ginger Spice o Spice Pelirroja), por su minivestido con la bandera británica.

Himno generacional

Wannabe, con su estribillo "I'll tell you what I want, what I really, really want" ("Te diré lo que quiero, lo que realmente, realmente quiero") y su mensaje de amistad, se convirtió en un himno generacional. La canción acumula cerca de 1.500 millones de reproducciones en Spotify.

El aniversario ha reavivado los rumores sobre un concierto de reencuentro, aunque las Spice Girls no actúan juntas desde los Juegos Olímpicos de Londres-2012.

"Es nuestro trigésimo aniversario y creo que deberíamos hacer algo", declaró Mel B a la agencia de noticias británica PA. "Todas hablamos de ello, pero todavía no se ha confirmado nada", añadió.

Prueba de su influencia duradera es que artistas como Taylor Swift, Dua Lipa, Adele y Charli XCX citan a las Spice Girls como una fuente de inspiración.

"Existe una tendencia a considerar a las Spice Girls como un producto de pop muy edulcorado", señala Joel Gray, profesor de medios, arte y comunicación en la Sheffield Hallam University. "En realidad, tenían una dimensión mucho más punk", añade.

Su estilo extravagante también las convirtió en iconos para el público LGBT.

El grupo, formado y gestionado por hombres, como el productor Simon Fuller, quedó reducido en 1998 tras la salida de Geri Halliwell, antes de disolverse por completo.

Las cantantes emprendieron después carreras en solitario, especialmente Victoria Beckham, que se hizo un nombre en el mundo de la moda.

El grupo se reunió de forma puntual en varias ocasiones, siendo la última de ellas en 2019, aunque sin la participación de Victoria Beckham.

"No creo que vayamos a ver una reunión completa del grupo, pero sí puedo imaginar perfectamente que vuelvan a hacer algo juntas", opina Joel Gray.

"Lo que he aprendido con las Spice Girls es que nunca hay que decir nunca", añade.

Por ahora, el grupo solo ha anunciado una camiseta conmemorativa y una edición en vinilo de Wannabe.

FUENTE: AFP

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