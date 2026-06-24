miércoles 24  de  junio 2026
CELEBRIDADES

Nueva York se prepara para celebrar de la boda de Taylor Swift con Travis Kelce

Medios de la farándula especulan que la artista planea casarse y celebrar los festejos de su boda en algún lugar del centro de la ciudad

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri.&nbsp;

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 

AFP/David Eulitt/Vía Getty Images

NUEVA YORK.- Nueva York se prepara para la boda de la estrella del pop Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, cuyas celebraciones tendrían lugar el fin de semana del 4 de julio en el Madison Square Garden (MSG), según The New York Times, que cita permisos municipales, reservas hoteleras y fuentes conocedoras de los preparativos.

Medios de la farándula como TMZ ya especulaban con que la artista, de 36 años, planea casarse y celebrar los festejos de su boda en algún lugar del centro de la ciudad como el MSG, el complejo del rascacielos Rockefeller Center o la monumental Biblioteca Pública.

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Tres personas con conocimiento del asunto dijeron al Times que se ha solicitado un permiso a la ciudad para cerrar las calles que rodean al popular estadio desde el 2 y hasta el mediodía del 4 de julio, con el fin de celebrar un evento el día 3.

El gran día

En concreto, la empresa Winick Productions, dedicada a la organización de eventos, solicitó a principios de junio a la Oficina de Permisos para Actividades en la Vía Pública una autorización para instalar una carpa o un toldo fuera del estadio para un evento que contará con entre 500 y 999 asistentes.

El rotativo indica además que varios jugadores del equipo de los Kansas City Chiefs, en el que juega Kelce, han reservado habitaciones en un hotel de Times Square en fechas cercanas al 3 de julio.

Asimismo, se ha informado a los agentes que patrullan la estación de trenes cercana al estadio de que la boda de Swift está "programada para el fin de semana del 4 de julio", agrega el diario.

Ese mismo día se celebrarán los 250 años de la independencia de Estados Unidos con fuegos artificiales en distintas partes de la ciudad y un desfile de veleros en el río Hudson, mientras que el día 5 la vecina Nueva Jersey acogerá un partido del Mundial de fútbol, por lo que se espera una gran presencia de turistas en la Gran Manzana.

FUENTE: EFE

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