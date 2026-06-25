jueves 25  de  junio 2026
CELEBRIDADES

Jenna Ortega y Oliver Laxe entre los invitados a la Academia de Hollywood

Entre los seleccionados también se encuentran el actor Jon Bernthal y los hispanos Anthony Ramos, Miguel Sandoval y Daniella Pineda

La actriz estadounidense Jenna Ortega llega para el estreno mundial de Scream VI en AMC Lincoln Square en la ciudad de Nueva York el 6 de marzo de 2023.

La actriz estadounidense Jenna Ortega llega para el estreno mundial de "Scream VI" en AMC Lincoln Square en la ciudad de Nueva York el 6 de marzo de 2023.

AFP/ANGELA WEISS

LOS ÁNGELES.- Estrellas en ascenso como Jenna Ortega, Teyana Taylor y Jacob Elordi, junto a los directores Benny Safdie y el español Oliver Laxe, así como el nuevo responsable de Disney, Josh D’Amaro, figuran entre los 529 artistas y ejecutivos de la industria cinematográfica invitados este año por la Academia de Hollywood a integrarse en su organización.

"Nos complace invitar a este extraordinario grupo de artistas y profesionales del cine de todo el mundo a unirse a la Academia", informaron este miércoles en un comunicado el director ejecutivo de la institución, Bill Kramer, y su presidenta, Lynette Howell Taylor,quienes destacaron el compromiso de los invitados con la creación cinematográfica.

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Entre los seleccionados para formar parte del organismo más importante del cine también se encuentran el actor Jon Bernthal (King Richard y Ford v Ferrari) y los hispanos Anthony Ramos (A House of Dynamite y In the Heights), Miguel Sandoval (Tortilla Heaven) y Daniella Pineda (The Accountant 2).

También se destaca la invitación a varios ganadores en categorías técnicas, de animación, documental y música como EJAE y Mark Sonnenblick, ganadores del premio a la mejor canción por ‘Golden’ de la película ‘K-Pop: Demon Hunters’ en los premios de marzo pasado.

Invitados

Del total de invitados, noventa y cinco han sido nominados al Óscar y 21 han sido ganadores de una estatuilla. Un 42 % son mujeres y un 53 % son originarios de 60 países y territorios fuera de los Estados Unidos.

Si todos los invitados de 2026 aceptan la membresía de la Academia, el total de miembros (incluidos los eméritos) ascenderá a 11.319 y el número de miembros con derecho a voto será de 10.338.

Con la nueva promoción la Academia estaría compuesta por un 36 % de mujeres, un 25 % por personas de comunidades subrepresentadas y un 22 % por miembros internacionales.

FUENTE: EFE

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