Diseñadora Yliana Yépez celebra 10 años de su marca en NY

"El conversatorio permitió a los estudiantes e interesados conocer de primera mano la experiencia de Yliana Yépez en la industria internacional de la moda. A través de la charla, recalcó la importancia de reconocer y nunca perder de vista los objetivos, la humanidad y adversidades emocionales que un diseñador puede atravesar en este mundo", informó en un comunicado la oficina de prensa de la diseñadora.

Asimismo, Yépez destacó su participación en la exposición del museo del Fashion Institute of Technology (The Museum at FIT), titulada ¡Moda Hoy! Latin American and Latinx Fashion Design Today, la cual resalta a diseñadores de países latinoamericanos y diseñadores de origen latino que viven y trabajan en Estados Unidos.

“A pesar de tener una década con la marca, estoy agradecida de estar presente como diseñadora emergente en ¡Moda Hoy! Latin American and Latinx Fashion Design Today”, declaró la venezolana en el conversatorio.

En dicha exposición se encuentra exhibida la Mini Giovanna Venezuela, un bolso creado hace casi una década por Yliana Yépez, que forma parte de un momento histórico de Venezuela en el 2014 y se conoce popularmente como el Flag Bag (bolso bandera).

El comienzo de la trayectoria

En el encuentro universitario, en el que se abrió una sesión de preguntas y respuestas muy dinámica, Yépez aprovechó la ocasión para reflexionar acerca de rol que tiene en la industria de la moda. "Considera que estos 10 años son apenas el comienzo de su trayectoria. Por lo tanto, es un camino arduo que requiere de disciplina para seguir innovando en el sector y destacar en el mercado", detalló la oficina de prensa de la firma.

FUENTE: REDACCIÓN