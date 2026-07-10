Diseñadores indios irrumpen en la Semana de la Alta Costura de París

Una modelo presenta una creación de Manish Malhotra para la colección de Alta Costura Femenina Otoño/Invierno 2026-2027 en el marco de la Semana de la Moda de París, el 8 de julio de 2026.

PARÍS.- Cada vez hay más diseñadores indios en la Semana de la Alta Costura de París , una presencia que, según el creador Manish Malhotra, "ya era hora" que llegara.

Malhotra, de 59 años, es el cuarto estilista indio, después de Rahul Mishra, Gaurav Gupta y Vaishali S en sumarse al calendario oficial de esta selecta categoría de moda, de la que sólo forman parte un puñado de firmas.

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Prestigiosas marcas europeas, como Chanel y Dior, recurren desde hace tiempo a los fabricantes textiles indios y a sus expertos en bordados para sus creaciones únicas.

Pero últimamente los propios diseñadores indios sacan a relucir la artesanía de su país para competir con los firmas parisinas, en un negocio que tradicionalmente iba destinado a la realeza, y que ahora se ve en las galas y alfombras rojas de todo el mundo.

"Creo que ya tocaba" que la moda india llegara a la alta costura, dice Malhotra a AFP, un día después de presentar en la capital francesa una colección muy personal, inspirada en la maternidad y un homenaje a su madre, fallecida recientemente.

"India es tan rica culturalmente en cuanto a texturas y tejidos, arquitectura, joyas, bordados. Tiene una gran herencia de reyes y reinas", añade.

"Creo que ya era hora", insiste.

Desde hace un tiempo, la Federación francesa de la Alta Costura y Moda (FHCM) está diversificando las marcas presentes en París, e invita a diseñadores de fuera de Europa y de Occidente.

Homenaje a su madre

Malhotra admite que se sintió muy nervioso antes de su primer desfile, el miércoles, titulado "Maa" y que reflejaba el profundo vínculo del creador con su madre, a quien perdió hace apenas tres meses.

El conjunto que abrió el show era un largo abrigo que incorporaba esculturas de un niño y su madre en distintas etapas de la vida.

Otro vestido mostraba incrustaciones de imágenes de una madre y un niño en la parte frontal que se abrazaban a medida que la modelo se movía.

"No hay nada más grande que la Alta Costura de París. Esta es la plataforma más importante", dice.

Mientras se preparaba, "seguía volviendo a la historia de mi madre y, en un momento, dije: '¿sabes qué?, París no me conoce, y si me va a conocer, tiene que saber lo que estoy sintiendo ahora mismo'", explica.

"Sinceramente, sigo muy afectado por su pérdida".

Nacido en una familia de clase media de Bombay, Malhotra empezó diseñando vestuario para Bollywood antes de pasar a la alta costura y la moda nupcial.

Su decisión de presentarse en París forma parte de su idea de proyectarse a nivel internacional, tras haber lanzado líneas independientes de joyería y belleza, además de su primera tienda en el extranjero, en Dubái, en 2023.

Entre las estrellas que han lucido sus modeles figuran las cantantes Rihanna y Jennifer Lopez.

Recientemente una imagen de Malhotra se hizo viral: en la Met Gala de este año apareció con una chaqueta y una capa con homenajes escultóricos y bordados a Bombay.

"Después de 35 años de trabajo, ¿cuál es el siguiente desafío para mí?", se pregunta. "¿Quizás un taller en París, quizás una tienda en Nueva York?".

FUENTE: AFP