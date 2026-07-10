Vicegobernador Collins niega que su esposa atacara a DeSantis con cuentas anónimas en X

MIAMI. - El vicegobernador de Florida y precandidato republicano a la gobernación, Jay Collins, negó que su esposa, Layla Collins, atacara al gobernador Ron DeSantis a través de cuentas anónimas en la red social X, después de que asesores de comunicaciones del mandatario la señalaran como autora de esos mensajes por la falta de un respaldo del actual titular de Tallahassee a su candidatura.

Collins hizo la aclaración durante un acto de campaña en el Centro de Conferencias de San Petersburgo, donde presentó registros telefónicos como supuestas pruebas de la inocencia de su esposa.

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Origen de la disputa

La controversia estalló cuando Christina Pushaw, especialista en comunicaciones de la Oficina del Gobernador, publicó en X que Layla Collins, miembro de la Junta de Educación de Florida, operaba perfiles anónimos para criticar a DeSantis.

El señalamiento coincidió con el de Jeremy Redfern, subjefe de gabinete del fiscal general James Uthmeier, quien respaldó al representante Byron Donalds en la contienda republicana.

Varias cuentas que atacaban al gobernador, entre ellas @FSUdude01670 y @bobnamy1, quedaron desactivadas poco después de que se difundieran las acusaciones.

Desmentido del candidato

Collins sostuvo que su equipo no halló ninguna prueba que vinculara a su esposa con los perfiles, en particular mensajes de texto que demostraran un restablecimiento de contraseña. En la red social X, el usuario puede optar por recibir esa notificación por correo electrónico en lugar de un SMS.

"Puedo asegurarles que no fue mi esposa, ni su cuenta, y como prueba revisamos todos sus mensajes de texto", afirmó el precandidato. "Cuando se restablece una contraseña, se crea un mensaje de texto, un SMS, y eso aparece en el registro. Ese día, el teléfono de mi esposa no recibió ningún mensaje. No exagero. Esa es la verdad que nos dio AT&T".

El vicegobernador restó importancia al episodio y lo circunscribió al ámbito digital. "Es lamentable lo que sucede en Twitter, pero Twitter no es la vida real, que yo sepa", declaró.

Layla Collins, por su parte, difundió registros telefónicos que, según ella, no reflejan solicitudes de restablecimiento de contraseña el día en cuestión.

DeSantis designó a Collins como vicegobernador en 2025, pero se ha abstenido de respaldar a cualquier aspirante en la carrera por la nominación republicana, que se definirá en las primarias del 18 de agosto.

Demanda por residencia de un rival

En la misma jornada, un juez del condado Leon fijó una audiencia para los días 21 y 22 de julio con el fin de determinar si James Fishback, otro contendiente republicano, cumple el requisito de haber residido en Florida durante al menos los últimos siete años.

Collins presentó esa demanda con el argumento de que busca proteger la integridad del proceso electoral.

"Si no tenemos fe en unas elecciones justas, hay un problema", expresó el vicegobernador. "Esa es la parte más fundamental y lo más importante que podemos proteger".

Fishback rechazó tener su residencia principal fuera del estado y aseguró que solo mantuvo una vivienda temporal en Washington D. C. El fallo podría decidir su permanencia en la boleta electoral antes de los comicios primarios.