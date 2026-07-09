Exhibición de dron iraní en Miami reaviva preocupación por presuntos vínculos militares con Cuba

La exhibición del dron iraní Shahed-136 fue organizada por UANI durante una conferencia celebrada este miércoles en el hotel Biltmore

MIAMI.- La exhibición de un dron militar iraní Shahed-136 en Coral Gables reactivó el debate sobre la cooperación entre Teherán y La Habana, en medio de versiones que atribuyen al régimen cubano la presunta incorporación de cientos de estas aeronaves no tripuladas a su arsenal militar.

La demostración fue organizada por United Against Nuclear Iran (UANI) durante una conferencia celebrada este miércoles en el hotel Biltmore. Según sus representantes, el aparato fue facilitado por un país aliado con el propósito de mostrar el alcance de esta tecnología y advertir sobre los riesgos que, a su juicio, representa el fortalecimiento de los vínculos entre ambos gobiernos.

El director ejecutivo de la organización, Mark Wallace, afirmó que la colaboración entre Irán y Cuba se ha extendido durante años al ámbito de la inteligencia y la defensa, por lo que instó a Washington a no minimizar ese escenario.

Durante el encuentro, el congresista republicano Carlos Giménez aseguró que considera creíbles las versiones sobre la posible presencia de estos sistemas en la isla, aunque evitó confirmar si la información procede de agencias de inteligencia estadounidenses.

Las afirmaciones hacen referencia a una publicación de Axios, difundida en mayo, que citó fuentes estadounidenses según las cuales la dictadura castrista habría adquirido más de 300 drones Shahed-136 y analizado posibles escenarios para emplearlos contra la Base Naval de Guantánamo, embarcaciones militares de Estados Unidos e incluso alcanzar Cayo Hueso.

Tras conocerse esa información, el oficialismo cubano rechazó las acusaciones de preparar acciones ofensivas contra EEUU y sostuvo que Cuba no representa una amenaza para ese país ni para la región. No obstante, las autoridades cubanas evitaron confirmar o desmentir la existencia de esas aeronaves y defendieron el derecho del país a fortalecer su capacidad defensiva.

Las denuncias surgieron en un momento de creciente atención de la Casa Blanca sobre la actividad militar de la isla. En las últimas semanas, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana; el jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, sostuvo un encuentro con oficiales cubanos en el entorno de la Base Naval de Guantánamo, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó al gobierno cubano como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. A ello se suma el incremento de vuelos de vigilancia del Pentágono en las cercanías del territorio cubano.