jueves 9  de  julio 2026
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Haaland admite que será "realmente especial" enfrentar a Inglaterra en el Mundial

Con siete goles en el Mundial, solo por debajo de los ocho de Lionel Messi, Erling Haaland insistió en que lo estaba "disfrutando mucho"

El delantero Erling Haaland, de Noruega, celebra luego de anotar el primer gol de su equipo en un partido del Mundial contra Irak, el 16 de junio de 2026.

El delantero Erling Haaland, de Noruega, celebra luego de anotar el primer gol de su equipo en un partido del Mundial contra Irak, el 16 de junio de 2026.

JUSTIN SETTERFIELD / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El delantero noruego Erling Haaland, nacido en Inglaterra y actual jugador del Manchester City, reconoció este jueves que será "realmente especial" enfrentarse en Miami a la selección inglesa el sábado en los cuartos de final del Mundial.

"Es muy especial porque juego en Inglaterra, nací en Inglaterra y voy a jugar contra compañeros de equipo, así que me sentiré un poco incómodo", admitió uno de los mejores delanteros del torneo.

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Con siete goles en el Mundial, solo por debajo de los ocho de Lionel Messi, Haaland insistió en que lo estaba "disfrutando mucho".

"En primer lugar, el simple hecho de poder jugar en el Mundial. Es maravilloso estar aquí, poder jugar en un gran escenario con mis amigos", respondió muy relajado ante un grupo de periodistas antes de una sesión de entrenamiento de la selección noruega en el centro de entrenamiento del Inter Miami.

Cuatro días después del partido de octavos de final contra Brasil (2-1), en el que marcó dos goles, reflexionó sobre el encuentro.

"No me lo esperaba para nada. Lo celebré incluso antes del partido contra Brasil; no me lo esperaba. Mi madre tampoco se esperaba estar en cuartos de final", dijo.

"Jugar y ganarle a Brasil fue una locura para nosotros los noruegos y luego jugar contra Inglaterra en cuartos de final es increíble. Si ves lo que se vive en Noruega, no es la Noruega de siempre", recalcó Haaland.

Pulisic sufrió una microfractura

El delantero Christian Pulisic, figura de Estados Unidos, padeció una microfractura y un hematoma óseo en la pierna derecha en la derrota ante Bélgica en octavos de final del Mundial, confirmó este jueves la federación estadounidense.

El punta del AC Milan fue sustituido en el minuto 59, poco después de que Bélgica anotara su tercer gol en Seattle.

Estados Unidos terminó siendo goleado 4-1 en un duro cierre para un torneo en el que había logrado ilusionar a su afición.

Pulisic se lesionó al inicio de la segunda mitad al golpear la pierna del belga Youri Tielemans en un intento de remate.

Tras varios minutos cojeando en el césped, el seleccionador Mauricio Pochettino retiró a su estrella que, desolado en el banco, se tapó el rostro con la camiseta mientras recibía atención médica.

"A Christian Pulisic se le ha diagnosticado una microfractura y un hematoma óseo en la tibia y el peroné de la pierna derecha", reportó el jueves la federación estadounidense.

FUENTE: AFP

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