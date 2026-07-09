jueves 9  de  julio 2026
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Francia alcanza una nueva semifinal mundialista al eliminar a Marruecos

Con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, Francia se impuso sobre la aguerrida Marruecos para repetir entre los cuatro mejores del Mundial de la FIFA

El atacante francés Kylian Mbappé celebra luego de la victoria de su selección en un partido del Mundial ante Marruecos, el 9 de julio de 2026.

El atacante francés Kylian Mbappé celebra luego de la victoria de su selección en un partido del Mundial ante Marruecos, el 9 de julio de 2026.

FRANCK FIFE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

FOXBOROUGH.- Empeñado en que la Copa del Mundo de 2026 lleve su nombre, Kylian Mbappé guió la clasificación de Francia a la semifinal al abrir la cuenta en la victoria 2-0 ante Marruecos este jueves en Foxborough, cerca de Boston.

Tras desperdiciar un penal, atajado por Yassine Bounou (28'), el capitán galo marcó un gol de alta factura en el minuto 60 que destrabó un partido enredado para los grandes favoritos al cetro en Norteamérica.

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Mbappé, de 27 años, empató a Lionel Messi como artillero del certamen con ocho dianas. Está una por debajo del astro argentino (21 tantos) en la tabla de artillería histórica.

Ousmane Dembélé amplió la cuenta seis minutos más tarde con un chute desde fuera del área que sepultó a los Leones del Atlas, una selección que en los últimos años ganó el rol de actor protagónico del planeta del fútbol.

En busca de su tercera estrella, Francia jugará la semifinal el martes en Dallas contra España o Bélgica, que chocan el viernes en Los Ángeles.

Monsieur atajapenales

Mbappé sorteó a un enemigo muy poderoso en el césped del Gillete Stadium, que contó con invitados ilustres en los palcos como el exinternacional galo Antoine Griezmann y la cantante Shakira.

Se trató del custodio del arco de los últimos africanos en contienda,, un hombre que forjó su leyenda como gran guardameta en la Copa del Mundo de Catar.

El exportero del Sevilla tuvo dos atajadas vitales en los primeros cinco minutos de juego, disputado bajo un sol picante en las inmediaciones de la capital de Massachusetts.

Primero voló a su esquina inferior derecha para enviar al córner un remate de Mbappé desde fuera del área e inmediatamente después, en el tiro de esquina surgido de esa atajada, desvió en la raya un cabezazo de Dayot Upamecano.

Su cúspide, sin embargo, llegaría casi a la media hora del partido. En un contragolpe, tras una pelota perdida por Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui derrumbó dentro de las 18 al capitán galo.

Tras varios segundos aguardando la autorización del juez argentino Facundo Tello, el astro del Real Madrid cobró el penal suave, abajo, a su derecha, y hasta allí llegó Bono para alargar su mito como atajapenales.

El espigado guardameta marroquí, de 1,92 metros de estatura, ha salido victorioso de siete de los nueve penaltis que ha enfrentado en los mundiales, incluidas las tandas.

La revancha de Kylian

Su estirada ahogó un canto de gol que parecía inminente para los Bleus, que controlaron el balón durante buena parte del encuentro, pero que volvieron a sufrir una tarde apagada de Michael Olise y Dembélé.

Bono luego calmó los intentos de Désiré Doué (35', 55'), Lucas Digne (45+1'), con un tiro que rozó la mano del arquero y golpeó el travesaño, Bradley Barcola (85') y Jean-Philippe Mateta (90+4').

El ataque de Marruecos, diezmado por la lesión del goleador Ismael Saibari, no pudo corresponder la actuación de su 1, pues solo hasta el final del primer tiempo tocó las puertas de Mike Maignan con un chute desviado de Hakimi.

Hasta la hora de juego el equipo de Mohamed Ouahbi no contó con un referente en el centro del ataque y fue presa fácil para el soberbio Upamecano, probablemente el mejor central en Norteamérica 2026.

La falta de "punch" resultó letal para los Leones, que buscaban desquite en Foxborough tras caer 2-0 ante los franceses en la semifinal de Catar, en la mejor actuación de una selección africana en la máxima cita del fútbol.

Sediento de revancha por errar su primer penal en una Copa del Mundo, Mbappé se desquitó de la pifia desde el punto blanco y venció, por fin, a Bono con un bello disparo desde el límite del área.

Cualquier esperanza de resurrección marroquí fue enterrada muy pronto.

Dembélé despertó de su letargo y con un remate a ras desde la medialuna marcó su quinta diana en el torneo y aseguró la tercera clasificación consecutiva de su país a una semifinal del Mundial.

FUENTE: AFP

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