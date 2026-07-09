jueves 9  de  julio 2026
BAJO LA MISMA LEY

Bryan Calvo recibe dos multas tras activar luces policiales durante una parada de tráfico en Miami

Sale a la luz el video cuando el alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, es multado con $308, tras ser detenido por una infracción de tránsito y activar las luces de policía del vehículo en que circulaba sin estar autorizado

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah y George Fuente, jefe del Departamento de Policía de la ciudad.

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah y George Fuente, jefe del Departamento de Policía de la ciudad.

CESAR MENENDEZ DLA
En la imagen el momento que el alcalde Bryan Calvo se identifica ante el agente de policía.

En la imagen el momento que el alcalde Bryan Calvo se identifica ante el agente de policía.

INSTAGRAM ONLYINFLORIDA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- Un video de la cámara corporal de un agente del Departamento de Policía de Miami, difundido este miércoles por la plataforma Only in Florida en Instagram, muestra el momento en que el alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, fue detenido durante un control de tráfico en Coconut Grove y posteriormente multado por dos infracciones relacionadas con una maniobra de conducción y la activación de las luces de emergencia de un vehículo policial.

El incidente ocurrió el pasado 14 de junio, cuando el alcalde conducía un Chevrolet negro perteneciente al Departamento de Policía de Hialeah. De acuerdo con la Policía de Miami, el vehículo fue detenido después de que Calvo realizara un giro a la izquierda desde un carril señalizado exclusivamente para girar a la derecha.

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El suceso escaló durante la parada de tráfico

Las imágenes muestran que, una vez el agente Yasmani González inició la detención, Calvo activó las luces de emergencia rojas y azules instaladas en el vehículo que conducía.

Al acercarse al automóvil, el oficial solicitó la identificación del conductor. Según el video, Calvo respondió que era un funcionario electo.

El agente preguntó entonces si el vehículo era de su propiedad o pertenecía a la Policía. El alcalde respondió inicialmente que era su automóvil.

Fue entonces cuando el oficial cuestionó el uso de las luces de emergencia.

"Tienes luces de policía y acabo de detenerte en un control de tráfico, y enciendes tus luces de policía para que te deje ir tras cometer una infracción. Es exactamente lo que acaba de suceder", le describió el agente.

Seguidamente, le advirtió sobre las posibles consecuencias legales de esa acción.

"Eso es un delito y por ello le puedo llevar a prisión fácilmente… Me da igual que seas alcalde".

El oficial también recalcó:"No puedes encender las luces de policía si no eres un policía. Eso es una infracción".

En la imagen el momento que el alcalde Bryan Calvo se identifica ante el agente de policía.

En la imagen el momento que el alcalde Bryan Calvo se identifica ante el agente de policía.

El agente explicó por qué evaluó un posible delito

En otro momento del video, el agente González explicó que la investigación dejó de centrarse únicamente en la infracción de tránsito cuando observó que el conductor había activado las luces policiales.

"Por esa razón lo detuve. Una vez inicié la parada de tráfico, usted activó las luces. En ese momento, para mí parecía un vehículo policial oficial. Cuando me acerqué al vehículo para verificar si usted era un oficial de policía y poder incluso darle una cortesía o una advertencia, quedó claro que no era un policía", explicó el agente.

El oficial añadió que, aunque Calvo conducía un vehículo policial, no ejercía funciones como agente del orden y le recordó que la legislación de Florida contempla como un posible delito grave de tercer grado la suplantación de un oficial bajo el estatuto 843.08.

Asimismo, señaló que en la Ciudad de Miami existe un protocolo distinto para el transporte de los funcionarios de alto rango.

"Aquí en la ciudad de Miami tenemos un sargento de armas que transporta a los alcaldes y otros ejecutivos. Pero usted no estaba actuando en capacidad policial ni autorizado para conducir ese vehículo y activar las luces".

Finalmente, son dos multas

Finalmente, el agente decidió no efectuar un arresto y optó por imponer dos citaciones.

"Por esa razón hoy recibirá dos multas, una por el giro indebido a la izquierda y otra por activar las luces rojas y azules mientras intentaba detenerlo”.

Las dos infracciones fueron penalizadas por un total de 308 dólares. De acuerdo con la información publicada por Only in Florida, el alcalde se declaró no culpable de ambas citaciones y hasta el momento no se ha programado una audiencia previa al juicio.

Aunque el agente manifestó durante la intervención que la activación de las luces podía dar lugar a una investigación por una presunta violación del estatuto 843.08 de Florida, el incidente concluyó únicamente con la imposición de las dos multas de tránsito, sin que se presentaran cargos penales.

DIARIO LAS AMÉRICAS solicitó una reacción del alcalde Calvo, pero hasta el momento de publicar esta nota, no la habíamos recibido.

[email protected]

FUENTE: INSTAGRAM

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