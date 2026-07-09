jueves 9  de  julio 2026
MODA

Hermès confirma que su primera colección de alta costura llega en enero de 2027

El fabricante de marroquinería se incorpora así al programa oficial de la Semana de la Alta Costura primavera-verano 2027

La firma de lujo Hermés.&nbsp;

La firma de lujo Hermés. 

Captura de pantalla/Instagram/@hermes

PARÍS.- El grupo francés de lujo Hermès se lanza a la alta costura y presentará su primera colección en enero, indicó la marca el jueves a AFP, confirmando una información de Women's Wear Daily.

La diseñadora francesa Nadège Vanhée, al frente de las colecciones femeninas de la legendaria casa desde 2014, será la encargada de crear esta primera colección, precisó la firma.

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El fabricante de marroquinería, conocido por sus bolsos icónicos como el Birkin o el Kelly, se incorpora así al programa oficial de la Semana de la Alta Costura primavera-verano 2027, que tendrá lugar del 25 al 28 de enero.

"Lo que nos interesa en la alta costura es el saber hacer. Ya tenemos un nivel muy, muy elevado y una calidad de cuero increíble, y pensamos: '¿por qué no?'", dijo el año pasado Axel Dumas, director general del grupo de lujo.

Semana de la Alta Costura

La alta costura, el nivel más prestigioso del mundo de la moda, responde a criterios muy precisos: las piezas deben hacerse a medida y a mano, y ser pensadas exclusivamente por el director artístico permanente de la marca, en talleres situados en Francia.

Cada marca se compromete a presentar dos desfiles anuales en París, en enero y julio, que incluyan como mínimo 25 conjuntos con siluetas de día y de noche. Estos vestidos están destinados a galas y alfombras rojas.

Sólo una decena de marcas cuentan con la acreditación de "alta costura", jurídicamente protegida, entre ellas pesos pesados del lujo como Dior, Chanel y Givenchy, pero también Jean Paul Gaultier y Alexis Mabille. Las otras firmas participan como invitadas.

FUENTE: AFP

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