Disney+ avisa del contenido racista y sexista de algunas de sus películas

De esta forma, Disney advierte que la película fue creada en otra época, en la que dichas referencias no tenían connotaciones negativas, con tintes sexistas o racistas. Una forma de evitar adulterar el largometraje tal cual se concibió y que, además, ayuda a entender que los códigos históricos eran otros.

Antes del lanzamiento de la plataforma Disney había modificado cuatro de sus clásicos, 'Fantasía', producido en 1940. En una escena correspondiente a la 'Sinfonía Pastoral' de Beethoven, puede verse a un centauro hembra retratado con el estereotipo de las mucamas negras de la época esclavista. Dicha secuencia fue alterada en 1969, no apareciendo dicho personaje, que no aportaba nada a la cuidada escena musical.

Los otros fueron 'Saludos amigos' y 'Tiempo de melodía', producidos en 1942 y 1948 respectivamente y en el que se modificaron secuencias en las que los personajes fumaban. Por último, en 'Música maestro', estrenado en 1946, se eliminó uno de sus cortometrajes, 'The Martins and the Coys', por su extrema violencia.

CANCIÓN DEL SUR NO ESTARÁ EN DISNEY+

Pese a la advertencia, habrá títulos que no estarán disponibles en la plataforma, como la polémica 'Canción del sur'. El filme, estrenado en 1946, y ganador de dos premios Oscar, seguirá 'no existiendo' para el estudio.

"Disney+ marca un audaz paso adelante en una nueva y emocionante era para nuestra compañía, en la que los consumidores tendrán conexión directa con la increíble variedad de contenido artístico que está bajo el distintivo sello de The Walt Disney Company", declaró Bob Iger a inicios de 2019 sobre el reto que enfrenta la empresa, que se convierte en un jugador más en la guerra del streaming, en la que batallan Amazon Prime Video, Apple y Netflix.