miércoles 10  de  junio 2026
CELEBRIDADES

Taylor Swift sorprende en el estreno de "Toy Story 5" al interpretar nueva canción

A principios de junio, Swift y Disney-Pixar anunciaron que I Knew It, I Knew You, tema escrito por la cantante, formaría parte de la nueva película

Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. 

AFP/Frazer Harrison/Vía Getty Images
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- La superestrella del pop Taylor sorprendió a fanáticos y miembros de la prensa al asistir al estreno en Los Ángeles de Toy Story 5, nueva secuela animada de la famosa saga de Disney-Pixar. Su presencia en el evento se debió a la inclusión en la película de la canción I Knew It, I Knew You, escrita e interpretada por la cantante.

Luego de la proyección de la película, Swift cantó el tema por primera vez en vivo y aprovechó para agradecer a los cineastas y al equipo detrás de la secuela animada.

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"Significa muchísimo para mí ser una pequeña parte del universo de estas películas (...) Si están aquí y trabajaron en esta película, muchísimas gracias. Su trabajo es asombroso y espero que estén orgullosos de sí mismos", expresó.

Aseguró que considera a Toy Story 5 su entrega favorita de la franquicia, y elogió la película como "increíblemente hermosa" y "una obra maestra".

Momentos después, el compositor Randy Newman se unió a ella en el escenario para interpretar a dúo la canción emblemática de la franquicia You've Got a Friend in Me.

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Nueva canción

I Knew It, I Knew You, tema que reunió a Swift con el también compositor Jack Antonoff, marca el primer lanzamiento de música nueva de la cantante desde su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, publicado en octubre pasado.

La canción, lanzada el 5 de junio, ostenta ahora el récord histórico del sencillo de banda sonora más vendido en su día de lanzamiento en Apple Music, según la plataforma. Horas después del lanzamiento, Swift sorprendió a sus fans con el estreno de un videoclip.

Swift había compartido la portada, con temática vaquera, en una publicación de Instagram el 1 de junio, revelando que la escribió inspirada por una proyección temprana de Toy Story 5.

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