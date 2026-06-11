jueves 11  de  junio 2026
ELECCIONES 2026

Nuevo mapa electoral de Florida sobrevive en Corte Suprema, será usado en noviembre

Los magistrados rechazaron por seis votos contra uno la petición de grupos defensores del derecho al voto que pedían suspender la cartografía. El nuevo mapa de DeSantis regirá las elecciones de mitad de mandato

El gobernador Ron DeSantis y el nuevo mapa congresional de Florida.

El gobernador Ron DeSantis y el nuevo mapa congresional de Florida.

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Por Daniel Castropé

MIAMI.- La Corte Suprema de Florida rechazó el miércoles, por una mayoría de 6 a 1, la petición de varios grupos defensores del derecho al voto que reclamaban suspender el nuevo mapa de distritos congresionales del estado hasta los comicios de mitad de mandato.

La decisión asegura que la cartografía rija las elecciones de este año, luego de que los magistrados determinaran que carecen de jurisdicción mientras el caso continúa en un tribunal de apelaciones.

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Mayoría sin jurisdicción

El Fondo para la Protección de la Igualdad de Distritos Electorales (Equal Ground) y otras organizaciones sostuvieron que la entrada en vigor de un mapa que más tarde pudiera declararse ilegal perjudicaría a los votantes.

Un juez del circuito del condado Leon ya había denegado una medida cautelar contra el rediseño, decisión que el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito se negó a revocar.

“En este momento, no tenemos jurisdicción sobre ese asunto, y no damos por sentado que la decisión del Primer Distrito constituirá una base adecuada para la revisión de este Tribunal”, señala el fallo de la mayoría conservadora.

El calendario apremia y el periodo de calificación de candidatos a los cargos del Congreso concluye este viernes 12 de junio, lo que reduce el margen de los opositores para frenar el mapa antes de esta contienda.

Antecedentes del rediseño

DeSantis firmó la ley con el nuevo mapa el 4 de mayo, después de que el Congreso, controlado por los republicanos, lo aprobara en una sesión especial.

El bufete Elias Law Group presentó la demanda ese mismo día en nombre de Equal Ground y de 18 demandantes de distintas partes del estado.

El litigio sostiene que la cartografía vulnera las Enmiendas de Distritos Justos de 2010, que prohíben trazar distritos para favorecer a un partido o a los titulares de los cargos.

Según los críticos, el rediseño podría otorgar a los republicanos hasta cuatro escaños adicionales en la Cámara de Representantes.

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Reacciones encontradas

El gobernador celebró el resultado en sus redes sociales. “La Corte Suprema de Florida ha RECHAZADO la impugnación al plan de redistritación y al nuevo mapa”, escribió DeSantis en la red social X, donde añadió que el fallo asegura el uso de la cartografía en los comicios.

El único voto en contra fue el del magistrado Jorge Labarga, quien afirmó que el tribunal sí tenía jurisdicción y reprochó a la corte de apelaciones no acelerar la revisión.

“Lamentablemente, por ahora, y con un plazo de inscripción y una elección que se aproximan con rapidez, no tendremos la oportunidad de revisar los asuntos de importancia estatal planteados”, escribió Labarga, el único juez de tendencia liberal que permanece en la corte.

El magistrado Adam Tanenbaum, que respaldó a la mayoría con una opinión concurrente, rechazó la idea de una urgencia especial.

“El pueblo de Florida puede tener la certeza de que las elecciones se celebrarán este año”, apuntó Tanenbaum, al recordar que los demandantes aún podrán exponer su caso ante los tribunales.

El fallo no pone fin a la batalla judicial. La demanda de fondo sigue su curso en las instancias inferiores, donde se decidirá si el mapa cumple con la Constitución estatal.

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