Bizarrap se une al elenco en español de "Toy Story 5"

El DJ y productor discográfico argentino Bizarrap actúa durante la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023.

MIAMI.- Toy Story 5 no solo promete un nostálgico reencuentro de los fanáticos con varios de los personajes más queridos de Disney. También reúne a celebridades de la talla de Taylor Swift y Bad Bunny como parte de la banda sonora y en nuevos personajes.

En medio del revuelo que ha causado el próximo estreno de la cinta, el productor argentino Bizarrap ha revelado que también se une al elenco de la última entrega de la franquicia dando vida a un personaje.

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“Soy la voz de Santa de Jardín, el nuevo personaje de Toy Story 5. Lugares impensados a los q se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42”, escribió el artista en una publicación de Instagram acompañada por una serie de fotografías en las que posa en un mueble junto a Woody y Buzz Lightyear, luciendo una gorra negra con sus iniciales 'BZRP' en la icónica tipografía de la película.

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"Gracias @disney x la oportunidad", concluyó.

Doblaje

En un comunicado emitido por Disney, se explica que el autor de las BZRP Music Sessions encarnará, en el doblaje disponible en Latinoamérica y España, a Santa del Jardín, el guardián de una comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero.

Se conoció que los personajes del argentino y el boricua (Pizza con Anteojos) compartirán una escena juntos.