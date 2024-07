Disparo letal de "Rust" opaca legado de locación cinematográfica

AP/Jae C. Hong/Archivo

Ahora que Baldwin va a juicio esta semana por homicidio involuntario tras un letal disparo en el Bonanza Creek, la hija de Hughes agradece que su difunta madre no tenga que presenciar la nueva fama del lugar.

"Pienso que esto realmente le habría molestado", dijo Denise Spaccamonti.

Alec Baldwin habla por teléfono en el estacionamiento frente a la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe en Santa Fe, Nuevo México, luego de ser interrogado sobre un tiroteo en el set de la película Rust en las afueras de Santa Fe, el jueves, 10 de octubre de 2021. El juicio de armera inició en febrero de 2024.

Enclavado en las laderas de las afueras de Santa Fe, la hacienda era principalmente conocida por la cría de ganado hasta que Hollywood le tocó la puerta en la década de 1950.

Los exploradores de locaciones lo eligieron para The Man from Laramie, una cinta del oeste de 1955 protagonizada por James Stewart. Luego le siguieron otras producciones.

La actividad cinematográfica se aceleró cuando Imogene asumió el mando del lugar, tras la muerte de su esposo Glenn, con frecuencia trabajando junto a políticos locales para atraer a los productores de California con incentivos financieros.

Los equipos de Silverado, una película de 1985 protagonizada por Kevin Kline y Kevin Costner, construyeron un pequeño edificio pintado de blanco que se mantuvo en el lugar después de que el rodaje terminó.

Otras edificaciones fueron añadidas para películas como Jóvenes pistoleros y en breve también lo serían calles de un pueblo del oeste.

"Me acuerdo de Lucky Luke. No fue una gran película. En realidad, ¡fue terrible!", dijo Spaccamonti. "Pero es bonito ver cómo cada película tuvo algo que ver en construir aquello. No fue solo una persona, sino un montón de piezas que se juntaron en un rompecabezas".

Disparo mortal en Rust

Pero hoy en día, ese legado tomó un giro cruel.

Uno de esos edificios construidos sobre la marcha era una capilla en la cual el 21 de octubre de 2021 se disparó un tiro de un arma que Baldwin blandía en un ensayo, hiriendo mortalmente a la directora de fotografía de Rust, Halyna Hutchins.

Una imagen de un videoclip de Rust reproducido en la corte muestra al actor Alec Baldwin durante el juicio por homicidio involuntario de Hannah Gutiérrez-Reed en el Tribunal del Primer Distrito Judicial en Santa Fe, Nuevo México, el 29 de febrero de 2024.

La producción de películas fue suspendida temporalmente en el Bonanza Creek, mientras que la policía peinaba el lugar durante las investigaciones.

Las actividades cinematográficas retomaron sin hacer mucho ruido, y con discreción: se desconoce cuáles producciones trabajan en el lugar.

"Nadie quiere decir que está filmando una película en el mismo lugar en el que ella fue asesinada", dijo David Manzanares, a cargo de las operaciones de campo en el cercano Ghost Ranch, donde filmaron Oppenheimer.

"A pesar de que no hay indicaciones de que la hacienda tenga algún tipo de responsabilidad, la gente dice: 'si se vuelve público, nos van a ver como insensibles, tipo '¿cómo pudieron filmar ahí?'", agregó Manzanares, un amigo de larga data y colaborador de Hughes.

Edificios identificables como la capilla podrían ser modificados para esconder su fatal connotación en otras películas, sugirió.

Los dueños del rancho declinaron los pedidos de entrevista de la AFP.

Ante la pregunta de si el letal disparo colocó en aprietos al Bonanza Creek de cara al futuro, Shannon Hughes, a cargo del brazo cinematográfico, afirmó que eso era una suposición.

Para ella, el legado de Imogene Hughes no debería ser parte del accidente de Rust. "...ella falleció, no tiene cómo opinar".

"Muy lamentable"

Aun así, el legado de Imogene Hughes, quien murió semanas antes del trágico incidente de Rust, fue descrito con candor por otros parientes y cineastas reconocidos de Nuevo México.

"Ella marcó profundamente a todo aquel que conoció", contó Jacques Paisner, director artístico del Festival Internacional de Cine de Santa Fe, a cargo de una beca para estudiantes de cine locales bautizada en honor a Hughes.

"Mi mamá sentía por los estudiantes. Ella les dejaba venir (a filmar en el rancho) sin cobrar. ¿Quién hace eso hoy en día?", se preguntó Spaccamonti.

Para Manzanares, Bonanza Creek y Hughes fueron claves para traer recursos de Hollywood a Nuevo México, uno de los estados más pobres de Estados Unidos.

"La dueña podría fácilmente haber dicho: 'estoy bien trabajando con el ganado'", comentó Manzanares.

"En vez de eso, ella permitió que todos los demás prosperaran, con millones de dólares a lo largo de décadas, destinados a equipos de rodaje y técnicos, choferes y empresas de alimentos. Lo ocurrido es muy lamentable", afirmó.

